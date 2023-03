El Gobierno gasta mil millones más que en 2020, pero la calle no lo nota

El gasto público ha crecido en esta legislatura como nunca antes lo había hecho. Hay más de mil millones de diferencia entre los 5.750 presupuestados para 2023 y los 4.587 que gastó el Gobierno de María Chivite en 2020, su primer año, en el que ya hizo un esfuerzo extraordinario para hacer frente a las necesidades sobrevenidas de la pandemia.

Desde entonces, el gasto público ha crecido nada menos que un 25% y lo ha hecho de la mano de dos palancas: la inyección de fondos europeos (hasta 249 millones en los presupuestos de 2023), y los mayores ingresos tributarios favorecidos por una tasa de inflación galopante en los últimos ejercicios.

Pero como es sabido, un mayor gasto presupuestario no implica una mayor calidad de los servicios públicos. Así, en esta legislatura se han alcanzado cifras récord en listas de espera, con cerca de 60.000 personas a la expectativa de una primera consulta, y los centros de atención primaria se han visto desbordados por momentos.

De ahí que se impone la necesidad de mirar con lupa cada partida de gasto y cada euro invertido. Más, cuando el Gobierno de Navarra no ha creído conveniente aflojar la soga de los contribuyentes vía deflactación, como sí ha hecho el País Vasco. Unos contribuyentes, por cierto, que han afrontado casi a pelo el encarecimiento de combustibles, alimentos y energía, ya que, en su mayoría, no han visto compensados sus salarios ni de lejos con el incremento del coste de la vida.

LOS NUEVOS CARGOS VAN A COSTAR 24 MILLONES ESTA LEGISLATURA

No es de extrañar que a muchos ciudadanos les chirriase cual motor mal lubricado la decisión del Gobierno de incrementar su estructura nada más empezar la legislatura. Una decisión que va a costar unos 24 millones en cuatro años y que el Gobierno defendió de modo eufemístico como un mejor servicio a la ciudadanía, aunque muchos interpretaron como un afán de ‘colocar’ al mayor número de afines.

Entre las luces, que también las hay, el sector público ha demostrado en estos cuatro años su fortaleza en medio de una pandemia y la posterior crisis energética y de precios. El Gobierno de Navarra ha aprobado importantes paquetes de medidas y ayudas a lo largo de esta legislatura y los ciudadanos de Navarra, así lo reflejan las estadísticas, disfrutan de una de las menores tasas de pobreza y de riesgo de exclusión social del país.

Un interrogante que deja también este final de legislatura de ingresos fiscales favorables es si podía haberse producido un mayor aprovechamiento en el objetivo de reducir deuda. Este año la deuda va a suponer el 12% del PIB y aunque Navarra es una de las comunidades menos endeudadas, ahora le toca sufrir como a todas la subida de los tipos de interés.

CLAVES



1. 5.750 millones alcanza el Presupuesto en 2023. Son 476 millones más que el año anterior (sube más de un 9%). Respecto a 2019, las Cuentas navarras han elevado el gasto en más de 1.000 millones un 25%.



2 Fondos Next Generation. Parte del crecimiento de gasto se apoya en la recepción de fondos Next Generation, 249 millones en 2023. Sin embargo, no es un dinero que se ligue tanto a inversiones que relancen la economía como a sufragar obras y partidas ya previstas.



3 La inflación ha sido maná caído del cielo para Hacienda, que ha visto incrementados los ingresos. Eso ha permitido a su vez elevar el gasto, pero habrá que saber consolidarlo sin incurrir en déficit cuando vengan peor dadas. La deuda pública situará en el 12% del PIB en 2023.



4 Gasto de personal. El coste de la plantilla del Gobierno de Navarra crece de forma un tanto preocupante: cien millones en el último ejercicio. Pese a ello, no se traduce en mejores servicios y el descontento entre la plantilla es palpable.