Julissa Reynoso: "La invasión arbitraria y violenta de un país es algo que ya no tolera el mundo"

Julissa Reynoso (Salcedo, República Dominicana, 1975) se subió ayer en la estación de Atocha de Madrid al primer tren de la mañana con destino Pamplona. Tres horas después pisó la capital navarra y emprendió una apretada agenda que incluyó recepciones en el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra, además de una intervención en la primera jornada de la ‘North America Summit’, un ciclo de conferencias organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Antes de regresar en avión a la capital con el primer vuelo de la tarde, la embajadora de los EE UU concedió esta entrevista a Diario de Navarra.

Si un banco norteamericano estornuda tiembla el sistema financiero mundial. ¿Los cortafuegos van a funcionar mejor en la quiebra del Sillicon Valley Bank que con Lehman Brothers en 2008?

El presidente Biden y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, tienen confianza en que se está haciendo todo lo posible para que los consumidores perciban la seguridad del sistema financiero. El Gobierno está muy pendiente, pero al mismo tiempo confía en nuestro sector financiero y bancario.

Cuando los gobernantes insisten en que no hay nada por lo qué preocuparse hay ciudadanos que creen que es momento de echarse a temblar. ¿No es el caso?

Bueno (sonríe), no creo en eso.

¿Qué piensa el ciudadano de Minnesota de la guerra en Ucrania?

No sé lo que piensa el ciudadano de Minnesota en particular, pero, en general, sabemos que la población está muy comprometida con Europa, con Ucrania. Han visto con shock las imágenes de agresión y los ataques a familias y civiles. La sociedad en general está muy comprometida con el apoyo a la nación ucraniana. El hecho de que, de un momento a otro, un país soberano pueda ser invadido arbitrariamente por otro y con métodos extremadamente violentos es algo que ya no es tolerado por el mundo. Y los ciudadanos americanos comparten esa visión.

EE UU ha destinado miles de millones de dólares en ayuda militar y económica a Ucrania. ¿Hasta cuándo va a durar ese apoyo?¿Puede cortar el grifo el hecho de que 2024 sea año electoral?

El presupuesto de EE UU lo propone el presidente, pero lo aprueba el Congreso. Hoy día tenemos un Congreso mixto: una Cámara republicana y un Senado demócrata. Y, obviamente, los republicanos también aprobaron el presupuesto. Ese compromiso de presupuesto y por extensión de apoyo militar y económico esperamos que sea fuerte hasta que sea necesario.

¿Prevén una guerra larga?

No tenemos fecha. Putin comenzó esta guerra y él puede terminarla. En lo que sí tenemos mucha fe es en que Ucrania va a lograr un triunfo para mantener su nación y su soberanía.

El presidente chino Xi Jinping ha viajado a Moscú para entrevistarse con Putin. ¿Ve EE UU con buenos ojos el papel mediador de China en el conflicto ucraniano?

La propuesta mediadora del gobierno chino no tiene mucha credibilidad en nuestra opinión dada la postura defendida por China hacia el agresor, Rusia, desde el inicio de la invasión. Pero cualquier solución que se dé hacia un final justo tiene que ser liderada por los ucranianos, que es la población que está siendo violentada.

China y EE UU mantienen su guerra particular, en este caso comercial y de liderazgo mundial...

(Interrumpe la pregunta) Yo no usaría la palabra guerra.

¿Qué palabra emplearía usted?

Es una competencia estratégica, tenemos relaciones comerciales con China muy importantes y también debemos trabajar con ese país para avanzar en una agenda común global: desde cómo combatir el cambio climático, hasta temas nucleares y de seguridad.

¿Y es posible un reparto de liderazgo entre EE UU y China, una visión compartida del mundo?

Siempre va a haber ciertas cuestiones en las que vamos a poner nuestras objeciones claras porque no las compartimos. El Gobierno chino tiene una visión del mundo muy diferente a la nuestra y a la de Europa, y su política doméstica también lo es. Nosotros creemos en las libertades y en la promoción de los derechos humanos.

¿Cómo puede afectar a la política y a la sociedad estadounidense el posible inicio de acciones penales contra Donald Trump?

No entro en comentarios sobre procesos legales pendientes contra personas. Confío en la Justicia de nuestro país y dejo que haga su trabajo.

¿Le preocupa que Trump anime a sus seguidores a mostrar su rechazo como en el Capitolio? ¿No resquebraja la fortaleza de la primera democracia del mundo?

Todos tenemos nuestros momentos de debilidad. Ese fue un momento muy crítico en la historia de nuestro país, pero hemos visto que la Justicia está aplicando la Ley para que no vuelva a ocurrir.

¿Qué agenda tiene EE UU hoy en España?

Tenemos mucho trabajo y muy buena relación con el Gobierno de España; el presidente Biden declaró al país un aliado “indispensable”. Las empresas americanas han creado miles de empleos en España, pero empresas españolas, como Ferrovial e Iberdrola, entre otras, están muy activas en EE UU, con inversiones en infraestructuras y energías renovables. Asimismo, España es una democracia muy avanzada y compartimos valores que queremos transmitir en otras partes del mundo. España es también un socio crítico en la parte humanitaria y militar en la guerra de Ucrania.

Y más allá de los ‘running the bulls’ (encierros), ¿ha remitido como embajadora algún reporte a su país sobre Navarra?

España es ahora el destino principal de estudio para estudiantes norteamericanos y Navarra es un 'hub' (centro o núcleo ) importante con la Universidad de Navarra al frente. Pero también hay interés de nuestras empresas por la región, así como por los empresarios navarros en la parte energética y en la agrícola, entre otras.

Su amiga Jill Biden, la primera dama estadounidense, da por hecho que Joe Biden repetirá como candidato a la presidencia. ¿Comparte esa convicción?

Para mí, lo que dice la primera dama es la Biblia. Llévese lo que dice ella.