Pedro Barato: "La hostelería está llena para Semana Santa y estamos que si suben o no las peras"

"Ahora hay un debate sobre los precios de los alimentos. ¡Cómo si no hubiera otro problema! No hay plazas hoteleras. Están cubiertas. Y la hostelería también está llena para Semana santa, pero estamos que si las peras han subido o han bajado". Con estas palabras, el presidente del sindicato nacional agraria ASAJA, Pedro Barato, quiso evidenciar las contradicciones de la sociedad actual durante su visita a Pamplona.

Pedro Barato participó en el Congreso de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), con el que el Asaja mantiene un acuerdo. "¡Cómo no van a subir si la luz se ha encarecido un 270%, los fertilizantes han aumentado entre un 239 y un 307% y los fertilizantes un 150%", señaló. Para Barato es hora de terminar con el "discursito" de " que las cosas están caras". "Cuando hay presión por arriba, el que paga es el de abajo". Mire usted, hace diez días cambié las ruedas del tractor y en lugar de los 1.300 euros e otras veces me cobraron 1.900. Un poste de vallado que costaba 4 euros ahora vale 9 euros. Y un kilómetro de alambre ganadero ha pasado de 6.000 a 9.000 euros. Las cosas han subido y no van a bajar, pero nos quieren meter presión a nosotros", agregó.

Para el presidente de Asaja es hora de que los productos del campo se paguen a su precio y criticó que se tenga que hacer una ley - la de la de Cadena Alimentaria- para prohibir pagar por debajo de costes. " ¿Alguien vende por debajo de costes lo que produce? No me gusta que haya tantas leyes porque nos llevan a la incongruencia", añadió.

"NOS ESTÁN ENGAÑANDO"

Barato centró parte de su discurso en la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC). Afirmó que es una PAC "netamente política" y que "están jugando con las cosas del comer". Explicó que la PAC prohíbe y limita a los productores europeos. "Cuando la urea estaba aquí a 900 pavos y había urea rusa a 430, nos decían que no podías comprar porque era rusa. Sin embargo, el gas natural ruso sí se podía comprar. Alguien se está forrando y nosotros, a pagar. ¿Habéis leído que la gente se iba a morir de hambre si el grano no salía de Ucrania, que se morirían en África. ¡Pues todos los barcos con grano están yendo a países europeos como España! Nos están engañando y jugando con nosotros", subrayó.

En su opinión, es hora de "darle una vuelta a la PAC". "Y si me apuráis igual hay que decirle a la sociedad y a nuestros gobiernos que le den dos duros a la PAC y que el mercado que pague lo que tenga que pagar por nuestros alimentos y así dejemos de ser unos pedigüeños, de estar siempre cobrando ayudas y no sé cuántas cosas más".

El líder agrario nacional aseguró que el mundo está cambiando y se refirió a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos en lugares como los Países Bajos, en contra de la Agenda 2030 y todas sus limitaciones. También criticó la fiebre por lo parques fotovoltaicos en terrenos agrícolas. "Estoy a favor de las energías renovables pero en contra de que se arranquen 500 hectáreas de viñedo para poner placas solares. Creo que en España hay espacio para poner esos parques donde no afecte a la la producción. Tenemos muchas limitaciones, demasiadas...".

En su intervención, habló de la "sostenibilidad" como "la palabra mágica". "Tened claro que como no haya rentabilidad económica no va a haber sostenibilidad". En ese momento, habló de los muchos problemas del sector, como el vitivinícola. "No hay comunidad que no me haya pedido que solicite la destilación".

VIAJE A ROMA PARA VER AL PAPA

Pedro Barato explicó que su sindicato proyecta un viaja a Roma, para visitar al Papa Francisco, un proyecto al que públicamente invitó al expresidente de UAGN, Ángel Eraúl, para que le acompañara. Al viaje también está previsto que acuda Félix Bariáin que , además de presidente de UAGN, es también vicepresidente de Asaja.