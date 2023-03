Política Esparza (UPN) replica a Chivite que Navarra "se está quedando atrás" Afirma que este Gobierno no es el del diálogo, sino el de la “imposición” y que “llegó con la gran mentira de que no pactaría con Bildu y no deja de mentir”









Ampliar Eduardo Buxens Beatriz Arnedo “La presidenta del Gobierno no ha hecho una rueda de prensa de balance, sino una rueda de prensa de despedida de una presidenta y de un Gobierno”, fueron las primeras palabras del presidente de UPN, Javier Esparza , en la rueda de prensa que convocó este lunes por la tarde para responder al balance de legislatura de María Chivite. Agregó acto seguido que el resumen que hace su partido de la legislatura es que “Navarra se está quedando atrás”. Te puede interesar La presidenta Chivite elude toda autocrítica en su balance de legislatura Ir a la noticia TRES "HITOS" DE ESTA ETAPA Esparza detalló que esta legislatura ha estado marcada por “tres hitos”. El primero, que el PSN ha cruzado la “línea roja” que se había “autoimpuesto” de no pactar con Bildu. “Este Gobierno llegó a través de una gran mentira, diciendo ‘no pactaré con Bildu’, y no ha dejado de mentir”. En segundo lugar, destacó que ante una pandemia mundial Navarra estuvo “peor gestionada” por “falta de liderazgo”, por “seguidismo” de Chivite al Gobierno de Pedro Sánchez; y por la “falta de capacidad del equipo de Salud” del Ejecutivo, agregó. En tercer lugar, citó la invasión rusa de Ucrania y cómo “empeoró” la subida de los precios que arrastraba ya España, una inflación que, sin embargo, ha servido para aumentar la recaudación fiscal pública. Citó que Navarra ingresó el año pasado 803 millones por encima de lo previsto, pero el Gobierno de Chivite “no ha devuelto” a los ciudadanos su “esfuerzo” con medidas que alivien el impacto de esa inflación como sí han hecho otras comunidades, aseguró. "SE NOS HA DICHO 'NO' A TODO" Negó que este sea el Gobierno del diálogo, la centralidad y la mano tendida como horas antes vendió la presidenta María Chivite, afirmando que a su grupo le ha dicho “no a todo”. “No solo decimos nosotros esto. Estamos teniendo reuniones con muchos sectores, colectivos, organizaciones y todos dicen lo mismo, sectores económicos y sociales se quejan de poco diálogo y mucha imposición”. El líder de UPN detalló que este Gobierno ha dispuesto de 3.900 millones de euros más que el Ejecutivo de la pasada legislatura y 5.200 millones más que el último gobierno de UPN, y pese a ello, Navarra “se está quedando atrás”. Citó que en esta legislatura hay 8.800 personas más en desempleo o que Salud tiene “las mayores listas de espera de la historia”, faltan profesionales sanitarios y no ha habido “ningún esfuerzo” para afrontar la situación de la atención primaria. En educación “se ha atacado” a la educación diferenciada o ha habido un “nulo” impulso al aprendizaje del inglés. En políticas sociales afirmó que la pobreza ha crecido “el doble” que la media española. O puso de relieve la falta de avances en la llegada del agua del Canal a la Ribera o en el TAV a su paso por Pamplona o en su conexión con la Y vasca. Sostuvo que los navarros son tras estas dos últimas legislaturas los “peor tratados fiscalmente”, siendo los que más pagan IRPF o con una política tributaria que está afectando a la creación y marcha de empresas. LO "POSITIVO DEL GOBIERNO" Un periodista le preguntó qué destacaría positivamente de lo que ha hecho el Gobierno de María Chivite en esta legislatura y Esparza citó solo una cosa: los avances para duplicar los túneles de Belate. ETIQUETAS José Javier Esparza Abaurrea

