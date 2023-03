Fabiola vino de Düsseldorf

Fabiola Vicondoa les explicó a sus amigas de clase en Alemania que el fin de semana iba a “caminar muchos kilómetros hasta un castillo muy bonito”. Fabiola tiene 11 años, reside en Düsseldorf y es de padre navarro y madre alemana. No es la primera vez que hacía la Hace unos días,les explicó a sus amigas de clase en Alemania que el fin de semana iba a “caminar muchos kilómetros hasta un castillo muy bonito”. Fabiola tiene 11 años, reside en Düsseldorf y es de padre navarro y madre alemana. No es la primera vez que hacía la Javierada . Cuando apenas tenía un año, su padre, Gonzalo, empujó la silleta durante una treintena de kilómetros. Y hace unos 6 años, hizo andando el Via Crucis desde Sangüesa

Gonzalo Vicondoa, navarro de 46 años afincado en Alemania, no tuvo que convencer a su hija para hacer la Javierada. “Tenía muchas ganas de venir. Practico varios deportes así que estoy en forma”, comentaba ayer la propia Fabiola. “Ha marcado un buen ritmo aunque ha sufrido un poco en el Via Crucis”, señalaba su padre. Gonzalo Vicondoa viaja todos los años para hacer la Javierada y ha querido “exportar” esta tradición a su familia. “Mi mujer, cuando vivíamos en Pamplona, ya la hizo. Y también he venido otros años con mi hijo Marco, de 9 años”, comenta.