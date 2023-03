Estudiantes de la UNAV recaudan fondos para adquirir un equipo de hemodiálisis para el Hospital Monkole

Con motivo del Día Mundial del Riñón, estudiantes de las Facultades de Enfermería y Medicina han recaudado fondos para la adquisición de un equipo de hemodiálisis para el Hospital Monkole de Kinshasa (República Democrática del Congo). Este proyecto, liderado por la Fundación Amigos de Monkole, contempla, no solo la obtención del equipamiento técnico, sino también la formación del personal sanitario del hospital.

La Dra. Nuria García, directora del Servicio de Nefrología de la Clínica Universidad de Navarra y coordinadora del proyecto, refiere que actualmente Monkole “no dispone de los recursos necesarios para realizar hemodiálisis a pacientes, que, ingresados sobre todo por patologías infecciosas y cardiovasculares, desarrollan una insuficiencia renal aguda”. Añade que “según datos aportados por el hospital, podrían beneficiarse entre uno o dos pacientes al mes, con ese criterio de diálisis aguda”.

“Tenemos la gran suerte de vivir en un mundo con una atención hospitalaria de primer nivel, capaz de atender todas las necesidades de salud. En otras zonas, la carencia de recursos puede limitar la vida de un paciente por no tener acceso a una diálisis temporal. Como alumna, es una gran oportunidad formar parte de este proyecto”, explica Laura Grávalos, estudiante de tercero de Enfermería.

“Nefrología es un área de interés sanitario por el impacto negativo en la salud global en este momento. Desde que roté, me ha interesado mucho y he decidido apoyar este proyecto porque ofrece la diálisis a pacientes que la necesitan temporalmente y, que por vivir en un área poco desarrollada no tienen acceso a esta”, afirma, por otra parte, Ignacio Arrarás, estudiante de sexto de Medicina.

Todo aquel que desee colaborar, puede realizar su donativo en la siguiente cuenta:

Fundación Amigos de Monkole

Bizum: 03997

Concepto: Diálisis Agudos