Bildu, por un pacto global para las alcaldías de Pamplona y comarca

evitar que repita al frente de acuerdo global “progresista” para todos esos consistorios. Así lo defendió este lunes, 6 de marzo, su parlamentario Adolfo Araiz, después de que la líder del PSN y presidenta, EH Bildu quiereque UPN Pamplona y otros ayuntamientos de la comarca de la capital navarra y plantea para ello un” para todos esos consistorios. Así lo defendió este lunes, 6 de marzo, su parlamentario, después de quey presidenta, María Chivite , haya insistido en que en Pamplona los socialistas se votarán sí mismos y de que descarte un acuerdo de Gobierno que incluya a Bildu.

Adolfo Araiz afirmó: “Después del 28-M veremos los resultados en una institución, veremos los resultados en otras instituciones y a partir de ahí marcaremos una estrategia. Ahora en estos momentos que explique la presidenta Chivite por qué tiene la necesidad de atarse de pies y manos a un discurso que no sabemos si lo va a poder cumplir”.

¿Vinculará EH Bildu el futuro Gobierno navarro a un pacto en los ayuntamientos? Araiz señaló que es pronto para contestar, que son ámbitos institucionales “distintos” e insistió en que primero deben ver los resultados. Señaló que las urnas pondrán a cada grupo político “en su sitio” y será a partir de ahí cuando hablen. En Pamplona, sostuvo que Bildu debe ser la primera fuerza para evitar “la tentación que pudiera tener el Partido Socialista” de repetir lo ocurrido en 2019. O recordó lo que sucedió en otros consistorios de la comarca en los que gobierna Navarra Suma. En este sentido, señaló que deben ser “capaces” de buscar “una alternativa progresista”, sabiendo que tendrán que contar con el PSN “en algunos sitios”, y pasó a defender un “acuerdo global” para Pamplona y comarca.

PSN REITERA SU POSICIÓN

“Nosotros nos presentamos para liderar los gobiernos” tanto de Navarra como municipales, señaló por su parte el socialista Ramón Alzórriz, descartando que su partido vaya a meter a Bildu en el Ejecutivo o a darle alcaldías: “Nosotros no vamos a meter en el Gobierno ni nada que se parezca a EH Bildu”, puntualizó. “Y como dice la presidenta (Chivite), esperemos que no necesitemos a los extremos ni de un lado ni de otro para conformar ningún tipo de gobierno, sino que los lideremos con los socios que hoy tenemos”.

Se refiere a que en 2019 necesitaron varias abstenciones de Bildu para que Chivite fuera elegida presidenta por mayoría simple.

UPN NO CREE A LOS SOCIALISTAS

El presidente de UPN, Javier Esparza, recordó que Chivite es presidenta gracias a Bildu con quien ha sacado adelante todos sus presupuestos. Sostuvo que el 30% de quienes en 2019 votaron al PSN no volverán a hacerlo porque no aceptan esos acuerdos. “Son socialistas que no tragan con pactar con Arnaldo Otegi”.

No se cree el cierre socialista a acordar gobiernos con Bildu. “Llegan a las elecciones y parece que el PSN se avergüenza de lo que ha estado haciendo toda la legislatura, de sus socios. Normal, yo también me avergonzaría”.

En cuanto al acuerdo global en la comarca de Pamplona que plantea Bildu, Esparza señaló que tiene “claro” que el PSN “ha decidido dar todas las alcaldías que tenga que dar a Bildu a cambio de que Bildu le dé la presidencia del Gobierno a María Chivite. Por mucho que lo nieguen, no tienen ninguna credibilidad”.