Chivite sobre el traspaso de la competencia de Tráfico a Navarra: "No voy a cerrar un acuerdo a cualquier precio"

Gobierno de Navarra, ene "muy claro" que "no voy a cerrar un acuerdo para el traspaso de la competencia de Tráfico que no sea beneficioso para Navarra, no voy a cerrar un acuerdo a cualquier precio". La presidenta del María Chivite, ha manifestado que espera terminar la legislatura con la materialización de la transferencia de la competencia de Tráfico a la Comunidad foral, pero ha asegurado que tique "no voy a cerrar un acuerdo para el traspaso de la competencia de Tráfico que no sea beneficioso para Navarra,

En una entrevista concedida a Europa Press, Chivite ha manifestado que no es una competencia sencilla y que "depende de varios ministerios, de muchos estudios económicos, de muchos estudios técnicos". "El objetivo político e institucional es llegar a un acuerdo y seguimos trabajando", ha afirmado, para indicar que esperan "terminar la legislatura con la materialización de esa competencia". "Espero que llegue, estamos dedicando muchos esfuerzos para que se convierta en una realidad", ha dicho, pero ha incidido en que no será a cualquier precio.

Ha manifestado la presidenta que, desde el Ejecutivo navarro, "seguidismo ninguno" al Gobierno de Pedro Sánchez, como se le ha acusado desde Navarra Suma durante esta legislatura; "si hiciéramos seguidismo la competencia de Tráfico estaría cerrada", ha señalado.

María Chivite ha subrayado que estos años de legislatura han sido "años duros" pero que se queda con la parte positiva: "Hemos aprendido mucho, hemos manejado bien internamente el Gobierno y cuando algo cuesta mucho esfuerzo y lo consigues tu satisfacción es mucho mayor". "Cuando ahora vamos concluyendo algunos de los procesos, por ejemplo la inversión de Volkswagen, la satisfacción es muy grande", ha expuesto.

Según ha dicho, "para mí lo que realmente se nos ha quedado pendiente y se ha magnificado con la pandemia es el tema de la reforma de la Atención Primaria". "Lo llevábamos en el acuerdo de Gobierno y llegó la pandemia y nos dedicamos a lo urgente; la pandemia ha afectado mucho al sistema sanitario, que ha quedado tocado cuando ya venía con déficits estructurales desde hace muchos años", ha expuesto, para comentar que "este es el reto que tenemos para la próxima legislatura".

Chivite ha indicado que hoy en día, en temas sanitarios, hay cuestiones sobre la mesa que ya lo estaban cuando entró en el Parlamento de Navarra en 2007 y asumió la portavocía de Salud. Se ha referido por ejemplo a la escasez de profesionales, "un tema en el que UPN no hizo nada". "Para tener profesionales sanitarios necesitas una planificación de al menos 10 años, y estamos pagando una política de escasez de profesionales ahora porque hace 10 años no se planificó que esto iba a llegar", ha agregado.

La presidenta ha manifestado así que un tema pendiente para los próximos cuatro años es una reforma "en profundidad" del sistema sanitario público, una reforma "que no hemos podido hacer porque hemos estado más de dos años con los problemas derivados de la pandemia, afrontando lo urgente". "Ahora hay que hacer cambios estratégicos y esto no se soluciona en periodo preelectoral, sino hace falta una negociación con el conjunto de colectivos, sindicatos, ayuntamientos, colegios profesionales... teniendo claro el reforzamiento del sistema sanitario público, no es solo una cuestión salarial, sino de redistribución de tareas, reorganización de los recursos y darle una vuelta al sistema sanitario público", ha explicado.

En Atención Primaria, ha añadido, "el principal problema es la escasez de profesionales para cubrir las plazas, no hay pediatras, tenemos médicos de Atención Primaria ejerciendo de pediatras". "Hemos sido una de las pocas CCAA que no hemos cerrado ningún centro de salud en este verano, cuando más problemas tenemos por las vacaciones... Es un tema que preocupa mucho", ha indicado.

Sobre si cree que el paciente entiende este problema en la sanidad pública, Chivite ha manifestado que ella es "consciente" de que hay que reorganizar el sistema. "El paciente demanda una mejora en la calidad de su atención y por eso cuando hablamos de las reivindicaciones laborales de los profesionales, que respeto absolutamente, tenemos que hablar también de mejora de la calidad de la prestación del servicio, de las inversiones necesarias que hay que hacer", ha apuntado.

Las listas de espera, ha dicho, son otro "gran problema", que "el tema de las huelgas no ha favorecido y que tenemos que afrontar". "Pero también venimos hablando de las listas de espera desde que estoy de portavoz en el Parlamento", ha dicho.

En cuanto a las reivindicaciones de los médicos, que han convocado otra huelga para el 15 de marzo si no se cumple lo acordado con el Gobierno foral, Chivite ha afirmado que el Ejecutivo "tiene el objetivo de cumplir con esos acuerdos que se han llevado a cabo con el Sindicato Médico". "Se está hablando con los grupos que sustentan al Gobierno para traducir esos acuerdos en una iniciativa legislativa para sacarlos adelante", ha dicho, para mostrarse "positiva" de que lo puedan hacer, "se verá en breve".

TAV E INFRAESTRUCTURAS

Sobre las obras del tren de alta velocidad, María Chivite ha opinado que "este Gobierno lo que ha hecho es acelerar" la obra y ha añadido que "el retraso es algo heredado de gobiernos anteriores que no hicieron lo que tenían que hacer".

Según ha dicho, "dos de cada tres euros que se han invertido en el TAV se ha hecho esta legislatura, más inversión de la que se ha ejecutado a lo largo de todos los años que venimos hablando del TAV". "Para este año tenemos unos 75 millones para ejecutar en inversiones del TAV y tenemos comprometidos fondos europeos para el desarrollo de la alta velocidad", ha dicho.

Sobre la conexión navarra con la Y vasca, ha comentado que no se va a aparcar a pesar de la decisión de Francia de retrasar la unión del TAV hasta 2042. "Estamos en la fase técnica de por dónde vamos a conectar con la Y vasca, pero vamos a tomar una decisión sustentada en informes técnicos. El Gobierno de Francia está dilatando la decisión, eso no va a retrasar el compromiso de Navarra con el tren, el compromiso de España con el desarrollo del tren en nuestra Comunidad y tampoco el acuerdo que tenemos que tomar la CAV, Navarra y el Estado para la conexión de la Y vasca", ha dicho.

Según ha expuesto, "me da mucha más seguridad tomar una decisión política sustentada en un informe técnico que me diga que es seguro un túnel de 30 km en el monte Aralar". "Estamos hablando de unos 3.000 millones de euros de inversión, me parece que bien merece la pena tener todos los informes técnicos oportunos para tomar la decisión más adecuada", ha expuesto.

A su juicio, en el tema de las infraestructuras en esta legislatura "se ha pegado un acelerón nada desdeñable": "Inversión en el TAV, en el Canal de Navarra, la inversión en la N-121-A, vía de salida a Europa; toda la inversión que este Gobierno ha hecho en materia de infraestructuras es incuestionable". "Hemos puesto el acelerador; también en la conexión con Soria, tenemos proyectos desde el año 2010 que tenemos que actualizar porque nadie ha hecho nada desde 2010", ha comentado.

Ha destacado también la inversión de Volkswagen en Navarra de 1.024 millones en los próximos cuatro años, que "no es casual". "Esto es fruto de más de tres años trabajando con ellos. Nadie puede cuestionar el liderazgo de Navarra en muchas cuestiones, nunca habíamos tenido tantas personas trabajando como hasta ahora, siendo conscientes del momento de dificultad e incertidumbre que estamos viviendo, pero los datos van siendo buenos", ha afirmado, para señalar sobre si Navarra está perdiendo empresas, que "no se está perdiendo volumen de actividad".