Trabajadoras de gestión deportiva dicen sentirse "abandonadas" tras 4 meses en huelga

Las trabajadoras del sector de gestión deportiva han señalado este viernes en el Parlamento de Navarra que se sienten "abandonadas" tras cuatro meses en huelga.

Así lo han explicado en una sesión de trabajo en la Cámara foral en la que una representación de las trabajadoras han denunciado que la patronal pretende "desgastar psicológicamente" a las profesionales y que "después de cuatro meses parece que nada ha ocurrido".

La huelga empezó el 18 de octubre y reivindican poder "garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector con la subida salarial del IPC, menos horas de trabajo y garantizar la cobertura de vacantes".

"Ha sido una huelga con mucho seguimiento hasta que los ayuntamientos han empezado a abrir las instalaciones de forma sistemática con trabajadores municipales, lo que consideramos que es una vulneración del derecho a la huelga". han criticado.

"En noviembre la patronal nos invita a firmar unos servicios mínimos que era abrir la instalación y que funcionara prácticamente con normalidad. Nos hemos reunido con los municipios y parecía que los ayuntamientos iban a aportar, pero se quedó en agua de borrajas y no aportaron la solución al problema", han añadido.

Hace un mes UGT y CCOO firmaron un convenio de eficacia limitada "que estaba encima de la mesa en noviembre, las propuestas eran las mismas. Eso nos deja con menos capacidad pero la lucha tiene que seguir". Un convenio que ni ELA ni LAB firmarán para que sea de eficacia general. También han negado que hubiera una asamblea para ver si se firmaba o no en conjunto.

Las trabajadoras han denunciado que el sistema de la subcontratación genera "precariedad, es un modelo que responde a que los costes sean más bajos y los servicios públicos sean de menor calidad".

En cuanto a la labor que puede hacer el Parlamento de Navarra, las representantes del sector han apuntado que, aunque no sea competencia de la Cámara, no significa que no se pueda hacer nada.

"Nos hemos sentido abandonadas por las instituciones. Se puede esforzar a los organismos que dependen del Gobierno para que hagan su trabajo. Desde Inspección Laboral te dicen que no pueden bajar si no les avisas con antelación, ¿cómo pretenden que sepamos de antemano cuándo van a infringir las empresas? Vamos a llegar a los cinco meses y seguimos igual, bueno con la mitad de las trabajadoras de baja por ansiedad o depresión", han detallado.

Por último han pedido que los representantes políticos exijan a sus compañeros de partido en los ayuntamientos que "ayuden a solucionar el conflicto. Lo que pedimos es un convenio de mínimos, tan de mínimos que ya hay instalaciones que lo tienen".