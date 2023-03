Las Javieradas contarán con vigilancia aérea con drones

La labor de la Policía Foral se centrará en garantizar la seguridad de las personas peregrinas a lo largo de carreteras y caminos y canalizar el tráfico procurando la menor interferencia con estas.

Asimismo, el dispositivo garantizará el pacífico desarrollo de los actos programados velando por la seguridad de las personas congregadas, en coordinación con las actuaciones de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios y entidades relacionadas con la organización del evento.

RESTRICCIONES DE TRÁFICO EN LA NA-5410

El acceso a Javier se podrá realizar desde la A-21 (Autovía del Pirineo) saliendo en Yesa (NA-5410). Para procurar la seguridad de los viandantes, la carretera NA-5410 se encontrará cortada a la circulación, para todo tipo de vehículos, desde el Hotel Yamaguchi de Sangüesa hasta Javier, en ambos sentidos desde el sábado 5 de marzo a las 15:00 hasta el domingo 6 de marzo; y desde el sábado 11 de marzo a las 12:00 horas hasta que se desaloje la zona. En cuanto a la circulación por la carretera

de la Confederación, esta se hará en un solo sentido: del Centro Diocesano hacia Javier.

Aparcamientos, accesos y salidas En el entorno de Javier se limitará la circulación de vehículos en las cercanías del Castillo y se acondicionará una campa para estacionamientos en el Centro Diocesano Javier con capacidad para 800 vehículos. A esta zona de aparcamientos, se unirán las del pueblo de Javier (para 300 vehículos),

el estacionamiento de las Banderas (80 turismos) y el de la variante de Javier (170 vehículos y 6 autobuses).

RECOMENDACIONES PARA LOS PARTICIPANTES

Para evitar los riesgos derivados del intenso tráfico de las salidas de Pamplona, se recomienda a las y los peregrinos que inicien el camino desde Noáin. No obstante, si deciden hacerlo desde Pamplona, es preferible hacerlo a través de la calle Sadar, U.N.E.D. y huertas de Tajonar hasta llegar a Noáin.

Se recomienda a las y los peregrinos que marchen a pie desde Liédena hasta Javier circulen por la carretera NA-127 hasta Sangüesa y por la carretera NA-5410 entre Sangüesa y Javier, evitando la NA-2420 hacia Yesa y, especialmente, la NA-5410 entre Yesa y Javier.

La Policía Foral insta los peregrinos a seguir en todo momento las indicaciones de los carteles y señales colocadas por la organización, Protección Civil, responsables de la Autovía del Pirineo A-21 y el Servicio de Conservación de Carreteras del Gobierno de Navarra y recuerda las siguientes indicaciones:

Peatones, caminar siempre por la izquierda, por el arcén, sin invadir la vía y tratando de no formar apelotonamientos que invadan el carril, reservado a la circulación de vehículos.

No cruzar la vía innecesariamente y tomar las debidas precauciones en el caso de que sea necesario hacerlo.

Si se camina de noche, utilizar prendas reflectantes y llevar una linterna para ver y ser visto.

Los ciclistas deben llevar puesto un casco reglamentario y no pueden sobrepasar, en ningún caso, los 45 kilómetros por hora. Además, deben indicar sus maniobras, respetar la señalización de tráfico y cumplir las normas de circulación, como la que impide emplear el teléfono móvil mientras se conduce o la que prohíbe circular bajo los efectos del alcohol.

Los conductores deben respetar el límite de velocidad, que en la zona de peregrinación será de 50 kilómetros por hora y la prohibición de adelantar, que estará expresamente indicada mediante señales.

No parar el vehículo ni cruzar la vía para hablar con los peregrinos, evitando dar la vuelta con el vehículo por el riesgo de atropello.