La UN busca voluntarios de entre 18 y 65 años con sobrepeso u obesidad para un estudio sobre nutrición

proyecto PORTIONS-3, una investigación puesta en marcha por el Centro de Investigación en Nutrición y la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, en colaboración con el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA). ¿Qué impacto tiene el contenido del plato en el peso y la salud de la persona que lo come? Este es el punto de partida deluna investigación puesta en marcha por elen colaboración con el

“La conducta alimentaria es un comportamiento complejo que varía mucho de individuo a individuo. Por ejemplo, algunas personas asocian el comer saludable a esfuerzo y sacrificios, no solo en lo que respecta al paladar sino también a la planificación y preparación de la comida”, explica el Dr. Elkin Luís, profesor titular de la Facultad de Educación y Psicología y co-investigador del proyecto.

“Con este proyecto pretendemos expandir el rango de estrategias dietéticas existentes para ayudar a la población a aprender a comer mejor y a prevenir el sobrepeso y la obesidad de forma llevadera, con un menor esfuerzo, de manera que se asegure la continuidad del hábito”, añade la Dra. Eva Almirón, investigadora principal del proyecto, y responsable del laboratorio de Conducta Alimentaria en el Centro de Investigación en Nutrición.

VOLUNTARIOS DE ENTRE 18 Y 65 AÑOS

Para conseguir este objetivo, el equipo investigador analiza el uso e impacto inmediato de nuevas estrategias dietéticas. Actualmente buscan participantes, personas voluntarias de entre 18 y 65 años con sobrepeso u obesidad, no fumadoras, que no cuenten con formación profesional en dietética y nutrición, que no hayan modificado su dieta o peso en los últimos 3 meses, ni presenten condiciones médicas que puedan alterar la conducta alimentaria o el peso, como, por ejemplo, diabetes, cáncer, epilepsia, o deterioro cognitivo.

La participación requiere asistir a dos sesiones presenciales en la Universidad de Navarra durante el mediodía. Cada sesión durará aproximada 3 horas e implicará consumir una comida, que se proporcionará en el centro, además de rellenar una serie de cuestionarios y proporcionar muestras de sangre.

Antes de entrar en el estudio, todos los candidatos pasarán por una fase de evaluación. “Se trata de una investigación controlada y debemos asegurar que todos los participantes presentan un perfil similar”, explica la Dra. Iryna Rachyla, investigadora postdoctoral del Centro de Investigación en Nutrición que participa en el proyecto. Esta fase de evaluación incluye una visita presencial de 90 minutos.

Las personas interesadas en participar pueden enviar un correo electrónico a voluntariosnut@unav.es (indicando PORTIONS-3 en el asunto) o llamar al 948 42 56 00 Ext. 802467. Toda la información y los requisitos pueden consultarse en su página web, donde también hay un formulario para inscribirse en la base de voluntarios del centro y así recibir información sobre nuevos proyectos.