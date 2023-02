La Inspección detectó 1.108 empleos con escasa cotización o sumergidos en 2022 en Navarra

El empleo no declarado, sumergido, sin cotizar a la Seguridad Social, constituye una de las formas de fraude dentro de la llamada economía irregular. Además de que se dejan de ingresar miles de euros en cotizaciones y en recaudación fiscal, la situación de estos trabajadores es de total desprotección social. A lo largo del año pasado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Navarra permitió aflorar 1.108 trabajadores en situación irregular. Se trata de una cifra inferior a los 1.357 empleos detectados en la economía sumergida durante el año anterior y muy por debajo de los 4.400 de 2018, cuando hubo unas campañas especiales centradas en cooperativas ligadas, sobre todo, a la industria cárnica.

El delegado provincial de la Inspección, Carlos Vivanco, explica que los 1.108 empleos aflorados no son todos faltas de altas puras, absolutas (no tener dado de alta a un trabajador y pagar en B) , sino que la cifra refleja la suma de distintos fenómenos, como el fraude por falsos autónomos en cooperativas y plataformas y por infracotizaciones debido a trabajadores con jornadas superiores a las que figuran en los contratos donde hay horas que no cotizan.

La labor inspectora emplea dos vías para registrar en la Seguridad Social a trabajadores en situación irregular. Por un lado, el alta inducida, aquella que se produce cuando el empresario corre a la ventanilla para normalizar la situación del trabajador tras la visita de un inspector o de un subinspector. Es la fórmula más empleada, y habitual, aunque si el empresario no lo formaliza es la Inspección quien realiza un alta de oficio del empleado.

Las faltas absolutas, según Vivanco, se pueden localizar en todos los sectores, si bien son los centros de trabajo de “actividad móvil” los más propicios para este tipo de fraude.

En cuanto a los falsos autónomos, en este momento el foco está los repartidores de entrega a domicilio (riders) mediante plataformas digitales, que llevan comida de un restaurante a un domicilio. Entre los 1.108, más de un centenar son empleados de estas plataformas. La controversia sobre estos trabajadores es de ámbito nacional. “La empresa considera que son autónomos porque quien pone los medios materiales, la bici y el móvil es el trabajador,, mientras que nosotros consideramos que el medio de producción es la aplicación que pone en contacto a un consumidor con el restaurante. “Ya hay una sentencia del Supremo que determinó que eran falsos autónomos”.

Otra forma de fraude relativamente común es una infracotización de empleados que cotizan menos de lo debido. Entre unos y otros, los 1.108 empleos aflorados generaron expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social de casi 7,5 millones de euros.

DN

Convertidos 3.139 contratos temporales en indefinidos en 2023

3.139 trabajadores que disponían contratos temporales pasaron a indefinidos en 2023 gracias a la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. De ellos, 1.024 se detectaron en la actuación ordinaria de los inspectores y otros 1.963 por el denominado Plan de Choque contra el fraude en la contratación temporal (datos a 30 de octubre). De ellos, 284 era contratos fijos discontinuos que pasaron a fijos.

Los 3.100 es la segunda cifra más alta de los últimos años, solo superada por los 4.819 contratos convertidos en 2021, cuando dos planes de Choque transformaron casi 3.900 contratos temporales en indefinidos. Estos planes consisten en que, desde Madrid, cruzan datos y envían a las empresas una relación de empleados que, a juicio de la Inspección, deberían ser indefinidos. Lo habitual es que el empresario los convierta. Si no, la Inspección le pide explicaciones.

"La dificultad de la reforma laboral es discernir bien qué contrato es el que corresponde"

Carlos Miguel Vivanco Peña (Villava, 8 de abril de 1974) cumple dos años al frente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Navarra. Preocupado por la alta siniestralidad que registra Navarra, en este último año, una novedad importante en la labor inspectora ha sido velar por el cumplimiento de la última reforma laboral.

¿Qué observan de la reforma laboral? ¿Hay algo que les está constando más a las empresas?

La mayor dificultad está en discernir que modalidad contractual que corresponde en cada caso. El límite entre un fijo discontinuo y un indefinido. O el de un fijo discontinuo y uno por circunstancias de la producción. No obstante, el espíritu de la norma es que la relación entre empresa y trabajador sea la más estable posible. Luego, en la terminología es difícil deslindar cuándo corresponde un fijo discontinuo o uno por circunstancias de la producción. Y se añade el problema de que el fijo discontinuo no admite el contrato a tiempo parcial excepto que lo contemple el convenio colectivo. Y no todos los convenios lo recogen.

Ponga ejemplo.

El que da mucho de qué hablar es el contrato por circunstancias de la producción de hasta 90 días. Te vienen a decir que es para tener una ocasión previsible. Imaginemos una empresa para atender las rebajas hace un contrato. Las rebajas son una situación ocasional y previsible y durante 90 días al año natural puede contratar a trabajadores para atender en esas ocasiones. Pero hay dudas con el límite del fijo discontinuo, que dice que es para situaciones previsibles e imprevisibles.

También se ha señalado que está aumentado el número de trabajadores que no superan el periodo de prueba en contratos indefinidos, lo que apunta a un posible uso fraudulento de los indefinidos como temporales.

Es cierto que se puede estar utilizando el periodo de prueba a los efectos de un contrato de duración determinada. Es una de las posibles tentaciones en la que se puede incurrir. ¿Cómo lo podemos detectar? Nosotros, cuando vamos, ya no está ese trabajador. Nos tendría que justificar la empresa elementos probatorios de que no ha superado la prueba, pero lo que puede hacer un trabajador es reclamar por despido injustificado en el Tribunal Laboral.

Los falsos autónomos en mataderos. Un juzgado de lo social concluyó que Uvesa no tenía falsos autónomos. Desestimó la demanda de la Tesorería.

Así es, pero ese tema está todavía judicializado y prefiero no hablar.

¿Cuál es el fraude más habitual?

Sin duda, el de jornadas en las que se trabaja más tiempo de lo debido, como por ejemplo contratos parciales que alargan las horas.

Más de 3.100 trabajadores temporales convertidos en indefinidos. ¿Cuántos contratos se miraron?

El año pasado se revisaron 5.786 contratos. Y, de ellos, hubo 284 fijos discontinuos que pasaron a fijos.

¿Y cuántas empresas se visitaron?

Hubo 4.715 visitas a centros de trabajo. De ellas, 157 fueron segundas visitas. Luego, solicitamos 1.778 comparencias, que nos trajeran a la sede documentación que se les pidió en la visita y no l atenían disponible. Son cifras superiores a las de 2021, cuando hubo 4.254 visitas y 1.825 comparecencias.

La siniestralidad laboral en Navarra es más alta que en otras comunidades. ¿Qué ocurre?

Lo cierto es que está un poco mal. No hay una causa concreta. Los accidentes son variados: caídas, atrapamientos mecánicos, atropellos, etc.. Nosotros tenemos la obligación de inspeccionar todas los graves y mortales, que fueron 119 en 2022, pero también quisimos inspeccionar 114 leves.

¿En cuántos casos la Inspección planteó una recarga de la prestación al empleado afectado en los accidentes?

En 128 casos lo planteamos y, normalmente, se confirman. El recargo puede ir del 30 al 50% de la prestación y el empresario debe afrontarlo con su propio patrimonio. No hay seguros que le cubran eso.

¿Cómo afecta a un empresario tener un accidente en su empresa?

Por ejemplo, si el trabajador se queda con una incapacidad permanente y le queda una pensión de 1,000 euros, si proponemos un recargo del 40% son 400 euros que el empresario deben abonar. Y lo debe capitalizar, abonar de una sola vez. Se hace un cálculo de los años que puede vivir esa persona. Imagina que es alguien de 40 años y que se prevé viva hasta los 80 euros. Serían 192.000 euros que debe dar a la Seguridad Social de golpe para que se los vaya dando al empleado cada mes.

¿Qué objetivos tiene la Inspección para este año?

Actuamos en todos los sectores, pero vamos a velar por las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para reducir la siniestralidad laboral. También se vigilará las condiciones ambientales adversas, como es trabajar con calor (limpieza viaria, etc), pero el grueso de las actuaciones será en la construcción.

Impuestas 1.124 sanciones por un importe de casi 7 millones

Un total de 31 inspectores y subinspectores, cargos que se ocupan mediante oposición, velaron en 2022 porque cumpliese la ley en materia laboral en Navarra. El conjunto de todos los temas investigados o analizados durante el año pasado sumó 16.151 , que derivaron en 1.124 infracciones con propuestas de sanción por casi 6.890.000 euros.

La gran mayoría por asuntos de relacionados con la Seguridad Social , con un total de 7.775 actuaciones que arrojaron 605 infracciones por un importe total de 4,36 millones, a razón de una media de 7.200 euros. Por ejemplo, la no alta en la Seguridad Social puede sancionarse con entre 751 y 7.500 euros. “Con la reforma laboral es una acta de infracción por trabajador. Antes, era un acta de infracción por empresa”, detalla el delegado territorial, Carlos Vivanco. La economía irregular, donde hay actuaciones en horarios nocturnos y festivos, las 234 actuaciones han derivado en 94 infracciones con una propuesta de sanción de casi 925.000 euros.