No son peras, ni manzanas. No brotan de los árboles, ni tampoco llueven de repente porque no depende del capricho de las nubes. Los médicos no surgen por casualidad, su proceso de formación es largo y su elección de destino para desarrollar su profesión depende de unas condiciones laborales con las que Navarra se encuentra en desventaja respecto a otras comunidades españolas. Si cada vez hay menos facultativos para atender a una cantidad creciente de pacientes, algo hay que hacer para atraerlos o retenerlos más allá de pronunciar eslóganes o considerar que la nueva facultad de la UPNA resolverá todos los males. De ahí que el acuerdo entre el Sindicato Médico y Salud sea bueno. Los facultativos navarros suben en la escala retributiva nacional del puesto catorce al quinto. Aún hay camino de mejora, pero al menos ya se dan pasos.