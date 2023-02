Patricia Andrés, graduada de la Universidad de Navarra, número uno del MIR

Patricia Andrés, graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, ha obtenido el primer puesto en el examen a Médico Interno Residente (MIR) convocado por el Ministerio de Sanidad. Otros dos antiguos alumnos se sitúan entre los cien primeros: Daria Abasheva (Rusia), con el número 19, y Luis Gómez Rodríguez (Islas Baleares), en el 74. Además, el 97,13% de los graduados de la Facultad de Medicina presentados al examen ha obtenido una de las 8.550 plazas ofertadas por el Ministerio, y el 40% se sitúa entre los 2000 primeros puestos.

Natural de Bilbao, Patricia Andrés tiene muy clara cuál ha sido la clave de su éxito: “Yo fui al examen intentando pasármelo bien, disfrutar. Y todos los días me repetía que el fin último de este camino no era sacar un número sino ayudar a las personas, que para eso he estudiado Medicina. Teniendo claro eso, yo pensaba: ‘Hazlo por los pacientes, que esto sirva para algo’. Y creo que esa disposición para servir a los demás me la ha dado la Universidad”.

De su paso por las aulas, remarca que “intensivos son siete meses, pero la base de todo son los seis años anteriores”. “Estudiar en la Universidad de Navarra es un regalo que me han hecho mis padres y que abre la puerta a muchas oportunidades. La formación es muy buena y por eso he intentado absorberla del todo y aprovechar al máximo estos años. Creo que ese aprendizaje me ha dado una base muy buena para dar las puntadas finales durante la preparación del exAmen”.

"CREO QUE MI ESPECIALIDAD ES LA DERMATOLOGÍA"

Pensando en el futuro a partir de ahora, Patricia ha podido dedicar las últimas semanas a barajar todas las opciones: “Después de comprobar las respuestas, tenía claro que iba a obtener un buen puesto, y he pasado como un periodo de catarsis”, confiesa. “Durante la carrera siempre he dicho que me gustaban las especialidades por las que he ido rotando: Medicina Interna, Infecciosas… pero no lo veía claro del todo”.

Por eso, decidió hablar con algunos profesionales que le han dado distintas variables para tener en cuenta a la hora de escoger especialidad. “Y creo que la que más me gusta es la Dermatología. En realidad, me he dado cuenta de que es mi especialidad, porque yo soy muy visual y es un área médico-quirúrgica muy transversal y muy completa: siempre me ha gustado la anatomía patológica -de hecho fui alumna interna-, tiene mucho de infecciosas y hay muchísima investigación con los fármacos biológicos, que también me parece muy interesante”, explica.

Aun así, asegura que hay un criterio que ha prevalecido: “Al final la decisión de hacer una especialidad u otra la he tomado pensando cómo quiero estar yo cuando tenga 45 años. Y la respuesta es que quiero ser feliz. Y así he elegido”.