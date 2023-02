Félix Bolaños: "La presidenta Chivite será la que elija sus alianzas electorales"

El ministro de Presidencia del no ha querido hablar de futuros pactos de cara a las próximas elecciones durante su visita de este viernes a Navarra. Tras ser cuestionado por posibles entendimientos con UPN tras saberse que no se reeditará la coalición de Navarra Suma, Bolaños sí que ha señalado que apuestan porque el PSN reedite gobierno de coalición con sus anteriores socios y no ha mencionado negociaciones con UPN de cara a las próximas elecciones forales.