El Gobierno de Navarra advierte a los funcionarios de que no habrá un aumento general extra de sueldos

Gobierno de Navarra ha advertido a los sindicatos que no habrá un aumento generalizado de retribuciones a los 29.000 empleados públicos que se sume a los ya anunciados. Así lo ha destacado este miércoles, tras la reunión semanal del Ejecutivo, el consejero de Presidencia, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ante la Elha advertido a los sindicatos que no habrá un aumento generalizado de retribuciones a los 29.000que se sume a los ya anunciados. Así lo ha destacado este miércoles, tras la reunión semanal del Ejecutivo, el consejero de Presidencia, Función Pública e Interior,, ante la convocatoria de huelga para el día 15

“Los recursos son limitados”, ha subrayado, destacando que para incrementar los salarios de todos los trabajadores de la Administración se vería obligados a “comprometer” otras partidas de los presupuestos.

Remírez ha destacado que en lo que va de legislatura ha subido “un 25%” el capítulo presupuestario que recoge las retribuciones de los empleados públicos y sus sueldos habrán aumentado en los cuatro años un 12%.

MESA GENERAL APLAZADA POR LOS SINDICATOS

LAB, CC OO, ELA, UGT y Afapna, está convocada el 17 de febrero. Ha matizado que fue organizada para el día 15 de febrero, pero con motivo de la convocatoria de huelga y a petición sindical se aplazó dos días. “Convocatoria de la mesa general que por cierto estaba hecha desde el pasado 30 de enero, previamente a la convocatoria de las distintas movilizaciones de huelga”. El consejero ha señalado que la mesa general de función pública, donde están la administración y los sindicatos, está convocada el 17 de febrero. Ha matizado que fue organizada para el día 15 de febrero, pero con motivo de la convocatoria de huelga y a petición sindical se aplazó dos días. “Convocatoria de la mesa general que por cierto estaba hecha desde el pasado 30 de enero, previamente a la convocatoria de las distintas movilizaciones de huelga”.

Ha indicado que en esa mesa se abordarán los acuerdos que se hayan producido en la mesa sectorial de salud y que tengan impacto retributivo, ya que es la general la que tiene “la última palabra”. En este sentido, ha incidido en que “el Gobierno tiene el máximo respeto por los interlocutores legítimos de los trabajadores, tanto de la mesa general como de las sectoriales, más allá de encuentros previos que son habituales en estas negociaciones con organizaciones sindicales”.

MEJORAS “SUSTANCIALES”

En nombre del Ejecutivo navarro, Remírez ha destacado que en esta legislatura ha habido “mejoras sustanciales” en el ámbito de la función pública con 7.000 plazas convocadas en esta legislatura; un aumento retributivo que en estos cuatro años va a rondar “el 12%”; o con el complemento de grado al personal temporal, cerca de 8.000 trabajadores, que costó 72 millones de euros.

“El Gobierno de Navarra va a seguir siendo sensible desde el diálogo y el acuerdo a todas las preocupaciones” de los empleados públicos y al “mejorar” sus condiciones laborales porque eso incidirá en la calidad de los servicios, ha declarado, para agregar a continuación un “pero”: “Los recursos son limitados. No tenemos recursos ilimitados. Y se marcan en los presupuestos generales de Navarra de cada ejercicio”.

“En este contexto de negociación, el Gobierno de Navarra no contempla ningún otro incremento genérico al conjunto de los empleados públicos de la Comunidad foral. No son posibles, a no ser que comprometamos otras partidas del presupuesto en la Comunidad foral”.