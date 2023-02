El ISPLN lidera el mayor estudio realizado para probar la eficacia de la vacuna del meningococo B

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha coordinado el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre la eficacia de la vacuna de cuatro componentes del meningococo B. El trabajo, en el que han participado los servicios de Epidemiología y Vacunaciones de todas las comunidades y ciudades autónomas españolas, además del Ministerio de Sanidad y del Instituto Carlos III, ha sido publicado por New England Journal of Medicine, una de las principales revistas científicas del mundo.

El estudio demuestra una eficacia de la vacuna del 71% con la pauta completa, lo que apoya la reciente decisión del Consejo Interterritorial para incorporar la vacunación frente al meningococo B en el calendario de vacunación infantil financiado por el Sistema Nacional de Salud, recogida también en la actualización del pasado diciembre de la estrategia de vacunación del Departamento de Salud de Navarra, que ampliaba la protección frente a varias enfermedades (papiloma, gripe, meningococo B y herpes zóster) a casi 50.000 personas en la Comunidad Foral.

Los investigadores del ISPLN han analizado todos los casos de enfermedad meningocócica invasora confirmados en España durante cuatro años (entre octubre de 2015 y septiembre de 2019) en niños de edades comprendidas entre los dos meses y los cinco años. Se han incluido así un total de 306 casos confirmados de esta enfermedad, junto con 1.224 controles. La baja incidencia de esta patología ha hecho necesario el estudio de toda la casuística de España durante cuatro años para concluir sobre la efectividad de esta vacuna en la prevención de la enfermedad.

UN RIESGO UN 71% MENOR CON LA PAUTA COMPLETA

Este estudio demuestra que los menores de 5 años que habían recibido la pauta completa de vacunación frente al meningococo B presentaron un riesgo de padecer enfermedad invasiva por meningococo B un 71% menor que los no vacunados. Los menores que habían iniciado la vacunación, pero todavía no la habían completado, presentaron un riesgo de la enfermedad un 50% menor que los no vacunados.

Los menores de 5 años con pauta completa de vacunación presentaron un riesgo de enfermedad meningocócica invasiva por cualquier tipo de meningococo un 76% menor que los no vacunados, ya que esta vacuna parece tener también efecto preventivo frente a la enfermedad meningocócica debida a serogrupos distintos del B.

El efecto de la vacuna fue similar al descrito cuando se evaluó en la prevención de los casos más graves, en los que se incluyeron aquellos que ingresaron en unidades de cuidados intensivos, que fallecieron o que sobrevivieron con secuelas.

CUATRO CONTROLES POR CASO PARA UNA COMPARABILIDAD ÓPTIMA

Para la realización del estudio, el estado vacunal de cada caso se comparó con el de cuatro niños o niñas control nacidos en la misma provincia y en la misma fecha que el caso y que continuaban residiendo en la misma comunidad autónoma. De esta forma, se consiguió una comparabilidad óptima entre los casos y el grupo de referencia en cuando a la edad y provincia. En los análisis se tuvo en cuenta la presencia de factores de riesgo para padecer enfermedad meningocócica y el haber recibido otros tipos de vacunas frente al meningococo.

El meningococo del serogrupo B es la primera causa de enfermedad meningocócica invasiva en España, cuyas presentaciones más frecuentes son la meningitis y la sepsis. La vacuna frente al meningococo B se comenzó a utilizar en España en población infantil en el año 2014 recomendada por la Asociación Española de Pediatría y pagada por las familias, tras ser autorizada por la Agencia Europea del Medicamento en función de la información disponible de inmunogenicidad y seguridad. Aunque era esperable su efectividad para prevenir casos de enfermedad, sólo ha podido ser cuantificada tras varios años de uso en la población.