Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado este lunes que la formación naranja no se va a integrar en ninguna lista del Partido Popular ni del PSOE "en ninguna localidad y en ninguna Comunidad Autónoma" en las próximas elecciones de mayo.

Pérez-Nievas ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento de Navarra, que la posición de la dirigente Begoña Villacís "no es de Villacís", sino que es del propio partido, y ha argumentado que "la propuesta que Ciudadanos tiene es explorar la ampliación del partido con agrupaciones de tipo local que no sean los partidos del bipartidismo". "Yo dejo alto y claro que Ciudadanos no va a conformar ninguna coalición con el PP ni con el POSE en ninguna Comunidad previa a las elecciones de mayo, y eso también pasa por Navarra", ha dicho.

El coordinador nacional de Cs ha afirmado que "lo que dice Villacís y lo que dice el partido" es que se pueden explorar "acuerdos con agrupaciones locales en multitud de localidades de España para ampliar la base liberal de Ciudadanos, pero evidentemente no vamos a ir integrados en una lista del Partido Popular, ni vamos a ir integrados en una lista del PSOE en ninguna Comunidad ni en ninguna localidad de España".

"Tengo claro que Begoña Villacís se presentará a primarias para encabezar la lista al Ayuntamiento de Madrid, lo está diciendo, y no tengo ninguna duda de que si gana las primarias será la candidata al Ayuntamiento de Madrid, y tampoco tengo ninguna duda de que Ciudadanos no va a realizar, porque así lo dice la ponencia de valores que aprobamos el 15 de enero en la Asamblea General, ninguna coalición, ningún acuerdo previo, ningún socio preferente, ni integraciones con las dos coaliciones del bipartidismo". "Están total y absolutamente descartadas en cualquier localidad de España y en cualquier Comunidad Autónoma", ha asegurado.