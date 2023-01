El Sindicato Médico quiere un compromiso para sus reivindicaciones antes de parar la huelga

El secretario general del Sindicato Médico de Navarra, Alberto Pérez, ha afirmado que la huelga prevista para el 1 de febrero "se puede desconvocar en 10 minutos, lo único que necesitamos es un compromiso público por parte de los suficientes grupos parlamentarios" para "sacar adelante antes de abril" las reivindicaciones del sindicato.

cambio en la actitud del En una entrevista concedida a RNE, Pérez ha reconocido que "ha habido undel Gobierno de Navarra y del Departamento de Salud porque, hace dos meses, pensar que podríamos sentarnos a hablar de una mejora retributiva, de una limitación de cargas o del fin de la exclusiva, era algo impensable".

"No estamos pidiendo nada extraordinario, lo único que estamos solicitando es que nuestra condiciones laborales y retributivas sean similares a las de los compañeros de las comunidades autónomas vecinas", ha señalado. En este sentido, ha considerado que la propuesta del Departamento de Salud "se aleja de esas condiciones que estamos solicitando y, por lo tanto, nos resulta aceptable".

En cuanto a la subida salarial propuesta por Salud de en torno a 400 euros, Pérez ha señalado que "el hecho de quererlo subir a través del Complemento de Destino no nos parece mala idea" pero "necesita un trámite parlamentario" del que no tienen "ninguna garantía" de que vaya a salir adelante, "ni por los apoyos parlamentarios ni por el tiempo que queda antes del cierre del Parlamento de Navarra".

De la misma manera, ha mostrado su preocupación por el hecho de que esa subida retributiva "esté condicionada a una serie de requerimientos" que "están poniendo en peligro otras facetas asistenciales como las guardias o los pases de visita". La subida salarial, ha subrayado, "no puede condicionarse a nada, nos parece casi una broma".

Por otro lado, ha criticado que la propuesta de Salud no contempla que "bajo ningún concepto, una vez está la agenda llena, se pueda forzar una nueva cita sin el consentimiento del médico, que es lo que está ocurriendo ahora". La oferta del departamento "no hace una limitación efectiva de las agendas".

En cuanto a la supresión de la exclusividad, Alberto Pérez ha destacado que "ahora mismo sólo queda Asturias y Navarra con la exclusividad". Y ha resaltado que, junto con la exclusividad, "Navarra tiene una serie de impedimentos a que vengan médicos", entre los que se encuentran "las bajas retribuciones, la sobrecarga, que somos los únicos funcionarios que no podemos pedir una excedencia voluntaria hasta cumplir dos años en la plaza, la mayor fiscalidad por IRPF de España, su altísimo nivel de vida o el requisito de euskera en algunas plazas".

"Si Navarra no se esmera por reducir la brecha que existe con otras comunidades autónomas y por hacer atractivos y competitivos sus puestos de trabajo, no van a venir más médicos, y si no vienen más médicos la sanidad pública se va a resentir", ha advertido. "Eliminar requisitos para venir a Navarra va en favor de la sanidad pública", ha aseverado.