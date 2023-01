La Guardia Civil de Navarra alerta sobre la "estafa de los falsos operadores de electricidad"

Guardia Civil de Navarra alerta sobre la "estafa de los falsos operadores de electricidad". Según asegura este cuerpo policial a través de su cuenta en Twitter, "estos estafadores se hacen pasar por trabajadores de compañías eléctricas y llaman a propietarios de negocios para reclamar pagos inmediatos". Laalerta sobre laSegún asegura este cuerpo policial a través de su cuenta en Twitter, "estos estafadores se hacen pasar por trabajadores de compañías eléctricas y llaman a propietarios de negocios para reclamar".

La Guardia Civil recomienda "no proporcionar información personal ni realizar transferencias bancarias sin antes verificar la información con su compañía eléctrica real". También recuerda la importancia de no realizar nunca "pagos a través de llamadas telefónicas no solicitadas y mantener tus datos seguros".