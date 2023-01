Las ayudas Ramón y Cajal permiten contratar a 5 investigadoras en la UPNA

Universidad Pública de Navarra cuenta desde este mes de enero con cinco investigadoras contratadas en virtud de las ayudas Ramón y Cajal, que promueven la incorporación de personal investigador, español o extranjero en centros de I+D españoles. Lacuenta desde este mes de enero con cinco investigadoras contratadas en virtud de las, que promueven la incorporación de personal investigador, español o extranjero en centros de I+D españoles.

Estas ayudas, que se otorgan a personas de prominente y destacada trayectoria investigadora, tienen como finalidad última consolidar su carrera profesional y que puedan obtener un puesto de carácter estable en un organismo de investigación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación.

En concreto, las investigadoras que han conseguido estas ayudas son Miriam Osés-Ruiz, Idoia Ariz Arnedo y Nazareth Torres Molina, del área de Ciencias Agrarias y Agroalimentarias y que se han incorporado al instituto de investigación IMAB (Institute for Multidisciplinary Research in Applied Biology); Leyre Azpilicueta Fernández de las Heras, del área de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, que trabajará en el ISC (Institute of Smart Cities); y Zurine Miguel Malaxechevarria, del área de Psicología, que se incorpora al Grupo de Investigación Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento.

UPNA

La selección se realiza mediante un selectivo y exigente proceso de concurrencia competitiva entre todas las personas candidatas, con base en sus méritos curriculares y su capacidad para liderar una línea de investigación, además de valorar la experiencia científica y profesional, así como la independencia de su trayectoria.

Entre los aspectos evaluados se encuentran las aportaciones científicas, la participación en actividad internacional, la capacidad de liderazgo y otros méritos.

CONTRATO DE CINCO AÑOS

Las ayudas se materializan en contratos de investigador postdoctoral de 5 años de duración, en dos fases: La primera fase tiene tres años de duración y la segunda, dos.

Es en esta última donde la persona investigadora puede presentarse a una evaluación de su actividad científico-técnica, que se realiza teniendo en cuenta los criterios para ser investigador/a R3 – investigador/a establecido/a. Además, estas personas tienen a su disposición una ayuda para cubrir gastos relacionados con la ejecución de sus actividades de investigación.