Inversiones de riesgo: pídale cuentas al 'influencer'

¿Se pueden aprender los entresijos del Forex, los CFD o las criptomonedas en Tik Tok? La respuesta seguramente dependa de la edad. A los que conocimos un mundo sin Internet nos puede parecer excesivo invertir en función de lo que un supuesto experto diga en las redes sociales. Una cosa es atreverse con una receta de cocina y otra, con los ahorrillos de media vida. Sin embargo, para los más jóvenes es tan factible que hay ‘influencers’ financieros -o ‘fininfluencers- con miles de seguidores a los que han convencido de tener (y estar dispuestos a compartir) las claves del mercado de divisas, los contratos por diferencias o, cómo no, los criptoactivos.

“Los supervisores nacionales observan una creciente dependencia de los medios sociales en la toma de decisiones financieras por parte de los particulares”, asegura la Autoridad Europea de Valores y Mercados para advertir de la popularidad (e influencia, valga la redundancia) de quienes crean unos contenidos en auge desde el confinamiento. Primero, por la nula rentabilidad de clásicos como los depósitos bancarios, lo que lleva a probar alternativas menos seguras. Segundo, por la facilidad con que se puede invertir desde un ordenador o un móvil. Y, tercero, por la insistente publicidad de los ‘brokers online’ que, con muy bajas comisiones, dan acceso a vehículos de inversión antes solo accesibles a profesionales del sector.

En ocasiones, se trata de productos que implican un gran riesgo que los veteranos resumen en la regla 90-90-90: el 90% de los inversores pierde el 90% de su dinero en 90 días. Pero, pese a ser solo aptos para expertos, se anuncian con la apariencia de un videojuego o una apuesta para atraer a un público mayoritariamente joven y tentado por la posibilidad de hacer dinero de una manera divertida y rápida. De ahí el tirón de las criptomonedas o el ‘day trading’ que es comprar y vender activos en cuestión de minutos o segundos para aprovechar cualquier fluctuación del mercado y que puede llevar a operar impulsivamente.

Evidentemente no se puede acusar a todos los creadores de contenido de fomentar la asunción de riesgos, pero en un canal sin apenas control puede ser muy difícil diferenciar entre quien divulga (hay ‘fininfluencers’ que enseñan cómo hacer la declaración o comparar hipotecas) y quien se lanza a hacer recomendaciones. De ser así, estarían realizando la misma labor de asesoramiento financiero que el gestor de una sucursal, pero sin cumplir obligaciones como la de informarnos de los riesgos.

¿Puede entonces cualquiera subir contenidos sobre inversión financiera a la red? Si, pero ateniéndose a la ley, que diferencia entre informar u opinar y recomendar. “Para determinar si estamos ante una recomendación, es necesario analizar la sustancia de lo que se comunica. Es decir, si se aconseja una estrategia de inversión (comprar, mantener o vender instrumentos financieros) con independencia del nombre que se dé a la comunicación, su formato o el medio por el que se difunde. Cualquiera que proponga una decisión de inversión concreta respecto de un instrumento financiero y la difunda a través de canales accesibles al público ya está sujeto al reglamento sobre el abuso de mercado y, por lo tanto, a ciertas obligaciones en la presentación de sus recomendaciones y la revelación de intereses o conflictos de intereses”, advierten desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Volviendo al ejemplo del asesor del banco, cuando entramos ya sabemos que sus propuestas son interesadas, que la entidad hace negocio si las seguimos, y eso mismo debe advertirnos el ‘influencers’ si es el caso.

EL TÍTULO DE EXPERTO

“Si además de difundir una recomendación, afirma poseer experiencia o conocimientos en el ámbito financiero o presenta su recomendación de un modo que haga pensar razonablemente a otros que los posee se le calificaría como ‘experto’ y estará sujeto a obligaciones adicionales”, subrayan desde el organismo supervisor para dejar claro que no vale escudarse en mensajes tipo ‘yo me limito a contar mi experiencia y decir lo que a mí me ha funcionado’. “Por supuesto que eso no exime del cumplimiento de la norma”, advierte la CNMV, que ya ha anunciado que pedirá explicaciones a algunos de estos creadores de contenido tras estudiar los perfiles de cincuenta de ellos y detectar incumplimientos de la normativa.