Ningún niño sin juguete

Los juguetes no sólo son fuente de ocio para la infancia, sino que ayudan a mejorar sus habilidades comunicativas o a relacionarse. Ahí reside la importancia de que tengan un juguete y el entorno entienda por qué este tipo de productos deben estar adecuados a cada persona, edad, y capacidades.

Bajo esta premisa, la campañade Cruz Roja Juventud pretende distribuir a través de la iniciativa Apadrina-Amadrina una carta, 444 juegos y juguetes nuevos en Navarra, no sexistas y no bélicos, y promover el juego saludable y enriquecedor entre aquellas familias identificadas por los propios programas de Cruz Roja. Estos juegos se entregarán a las familias de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que no tienen garantizado su derecho al juego.