Se aplazan los incentivos fiscales para los caseros que abaraten el alquiler en Navarra

Ni control de precios en el alquiler, ni incentivos fiscales a los caseros que abaraten el precio al que arriendan sus inmuebles. Al menos no de momento. Las dos medidas, incluidas en la nueva ley foral de vivienda que a finales de junio se aprobó en el Parlamento seguirán en el cajón. El control de precios ya se sabía que lo estaría cuando se aprobó la norma por ser una decisión supeditada a lo que diga la ley nacional de vivienda pero ahora se ha conocido que tampoco los incentivos fiscales podrán aplicarse en 2023. Como reconoce el Gobierno de Navarra en el proyecto de ley foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias remitido el 4 de noviembre al Parlamento, la razón para poder establecer una reducción del 40% del rendimiento neto positivo derivado del arrendamiento de determinadas viviendas, aquellas cuya cuantía de alquiler anual no supere el valor del Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA), el contrato en cuestión debe estar debidamente registrado en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda en Navarra que se reguló en uno de los artículos de la mencionada ley foral de vivienda. El problema es que dicho registro todavía no está disponible y no se espera que lo esté tampoco para el arranque de 2023 lo que ha obligado al Gobierno a posponer la aplicación de los incentivos "hasta el periodo impositivo en que esté operativo el registro". Desde el Departamento de Vivienda aseguran que se está trabajando en su puesta en marcha y tratando de agilizar al máximo la implementación de dicho registro de contratos que requiere de un desarrollo tecnológico importante ya que funcionará a través de un sistema operativo digital para agilizar la futura inscripción de los inmuebles. El departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital que lidera Juan Cruz Cigudosa será el que se encargue de su desarrollo y según las fuentes consultadas se habría comprometido con Vivienda a tener en marcha el registro a lo largo del próximo mes de marzo.

La creación de dicho registro es uno de los mecanismos establecidos en la normativa foral para aumentar la oferta de vivienda de alquiler asequible . Cuando esté en marcha, el siguiente paso será definir el Índice de Sostenibilidad del Alquiler (ISA), la figura vinculada al registro de los alquileres con la que se busca regular el precio de los inmuebles y que en un principio se limitará a las zonas consideradas tensionadas lo que previsiblemente circunscribirá el ISA al área de Pamplona y comarca, donde el precio de los inmuebles es más elevado. Hay que tener en cuenta que lo que se pretende con el incentivo no es tanto premiar al propietario, que también, sino que se ajusten los precios del alquiler. Desde el departamento de Aierdi aseguran que el establecimiento del ISA no es complejo y podrán hacerlo una vez esté creado el registro. Se empezará con zonas tensionadas y desde el departamento aseguran que el establecimiento de este índice no es complejo aunque en última instancia también dependerá de lo que se apruebe en la ley estatal de vivienda.

El tema afecta de lleno a los arrendadores que acuden al mercado privado para alquilar su inmueble. Son unos 33.100 los hogares navarros que están ocupados por personas en régimen de alquiler y dos terceras partes de los inmuebles que se alquilan se encuentran en el mercado libre donde los precios están disparados. Una problemática que aunque afecta a toda España, en Pamplona y Comarca presenta peor diagnóstico que en otras zonas debido, entre otras razones, al enorme impacto inmobiliario de las dos universidades en una ciudad relativamente pequeña. Se calcula que más de 3.000 jóvenes comparten pisos en la capital navarra. Pero la oferta de vivienda disponible cada vez es más pequeña. En el tercer trimestre del año se redujo en Pamplona un 17% respecto al mismo periodo de 2021, según Idealista. El precio medio del m2 no ha dejado de crecer desde 2014 y este año ha alcanzado su máximo histórico, 10€ el m2, tanto en agosto como en septiembre con un precio de alquiler mensual medio de 977 euros y precios elevados en todos los barrios de la capital navarro donde la escasez de oferta sigue impulsando la cotización. En 2021 la comunidad llegó a situarse en el sexto puesto del ranking de precios por comunidades pero tras el verano el precio de los alquileres habría comenzado a estabilizarse.