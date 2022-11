Irache advierte de la suscripción de navarros a seguros electrónicos de hasta 400€ "sin saberlo"

comprar teléfonos móviles, tabletas u otros aparatos electrónicos que pueden llegar a costar "más de 400 euros al año". Según ha explicado, en los últimos meses se han recibido varios casos de personas que "sin saberlo, han acabado pagando más por la póliza que por el propio producto comprado". La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha advertido sobre la suscripción de seguros alque pueden llegar a costarSegún ha explicado, en los últimos meses se han recibido varios casos de personas que ", han acabado pagando más por la póliza que por el propio producto comprado".

Irache ha explicado en una nota que algunos de estos consumidores "no sabían que tenían contratado un seguro" y "sólo se han dado cuenta cuando han visto que el cobro mensual por el aparato comprado es mayor o porque hay un cargo independiente" que "no saben a qué corresponde".

A veces, los clientes han estampado su firma en una pantalla electrónica "pero no tienen ningún contrato con las condiciones del seguro". Sin embargo, si el consumidor adquiere un seguro "tiene derecho a que le faciliten un documento con las condiciones de este, con la cobertura, prima o exclusiones de la póliza", ha apuntado.

Otras veces, al comprar el teléfono, al consumidor le ofrecen un seguro que cubre cualquier tipo de robo, defecto o rotura del móvil, que es totalmente gratuito el primer mes pero que, si al consumidor se le olvida darlo de baja en esa fecha, "tiene contratada una póliza para todo un año que tiene que pagar". En otras ocasiones, el usuario no consigue darlo de baja en el plazo gratuito y la empresa dice que hay "problemas técnicos, que atenderán su solicitud en veinticuatro horas o no responden a su correo electrónico". Otras veces, durante los primeros seis meses la prima es más barata y a partir de entonces se encarece.

Según ha indicado, este tipo de casos se están dando especialmente en alguna franquicia que está especializada, entre otros artículos, en productos electrónicos. La aseguradora es otra entidad, por lo que el contacto y la tramitación de cualquier caso "es más difícil".

Irache ha criticado que "la falta de información es manifiesta en estos casos, ya que el consumidor no sabe ni qué ha firmado, a qué pagos le compromete el contrato, qué servicios o coberturas va a tener, qué duración tiene el contrato o si se prorroga automáticamente, por ejemplo".

TRAS LA RECLAMACIÓN, ANULAN LA PÓLIZA

Tras las reclamaciones efectuadas desde Irache a la compañía aseguradora, en la mayor parte de los casos se está anulando la póliza y devolviendo al consumidor las primas que ha abonado hasta el momento, ha explicado la asociación, que ha recomendado revisar las cuentas bancarias en los meses siguientes a comprar un aparato y comprobar que no hay ningún cobro que "no responde a lo expresamente acordado".

En este sentido, ha llamado a no aceptar un seguro sin haber estudiado detenidamente las condiciones. "Tenemos que tener claro el coste que nos va a suponer y qué coberturas nos va a cubrir", ha insistido Irache, que ha recomendado pedir todas las condiciones por escrito para "poder estudiarlas con detenimiento antes de aceptarlas". En este sentido, no es recomendable suscribir el seguro si lo ofrecen en el mismo momento de la compra del teléfono o la tableta y no hay tiempo suficiente para leerlo y valorarlo con detenimiento. Y ha advertido de que "una vez aceptada la póliza, si es anual, no podré dejar de pagar hasta el siguiente ejercicio".