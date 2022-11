Requisitos para que las comunidades de vecinos se pasen a la tarifa regulada de calefacción

1 Sin deudas. Estar al día con la empresa gasística que le venía suministrando.

2 Todos los radiadores de los pisos deben tener contadores individuales. Si no, la comunidad y los vecinos deben comprometerse en una declaración a ponerlos antes del 30 de septiembre de 2023. Hay que hacer asambleas para decidir si se realiza o no la inversión (entre 800 y 1.000 euros por piso) y debe aprobarse por mayoría simple (la mitad de los asistentes más uno). Quienes no lo hagan no tienen otra opción que el mercado libre.

3 Tener pasada la revisión de la sala de calderas. Una especie de ITV que se pasa cada cuatro años. Si en la última se detectó alguna deficiencia, deberá estar subsanada. “Por ejemplo, se exigía a algunas comunidades un aporte de energía renovable (placas térmicas) al agua caliente y a algunas no les funcionaba bien”, apunta Mendía.

4 Finalizar el actual contrato. El Estado ha regulado que, como mucho, la comercializadora que se abandona para ir a la TUR pueden cobrar el 5% del coste del gas que le queda a la comunidad por consumir. “Aquí hay que valorar y hacer números y someter el cambio a la asamblea. Hay comunidades que se fueron en verano a contratos que no tuvieran permanencia a expensas de qué pasaba. Esas comunidades podrían decidir finalizar sus contratos y pasarse a la TUR”, indica Mendía.