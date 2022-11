Operación Patata este domingo para las Hermanitas de los Pobres

La peña Alegría de Iruña llevará a cabo este domingo 6 de noviembre, un año más, la popular Operación Patata, con la que recogen este producto y también otros donativos para las Hermanitas de los Pobres de Pamplona. A lo largo de la mañana recorrerán doce localidades de la Sakana y el valle de Arakil. Comenzarán por Urdiáin, para seguir en Iturmendi, Bakaiku, Etxarri Aranatz, Arbizu, Lakuntza, Uharte Arakil, Irañeta, Ihabar, Villanueva de Arakil, Satrustegi y Unanu.

Rosa León, superiora de la residencia de las Hermanitas de los Pobres en la avenida de Guipúzcoa de Pamplona, subrayó la importancia de este gesto altruista de la peña Alegría de Iruña . “Yo llevo poco tiempo aquí, pero me han hablado de esta operación y de cuánto se valora que esta peña esté año tras año con esta iniciativa solidaria. Les hace bien a ellos, a las personas que donan y cómo no, a nosotras también”, reflexionaba este lunes la religiosa.

En el convento pasaron un final de verano complicado con las abultadas facturas de luz y gas. “Ahora mismo la situación está más moderada y estamos ahorrando todo lo que podemos, aprovechando estas buenas temperaturas que nos acompañan”, apunta Rosa León.

En la residencia de Pamplona viven 65 personas, “algunos ancianos muy pobres, sin pensión o con una no contributiva”, explica el caso de una mujer de 91 años, natural de Venezuela que, por circunstancias, no recibe ninguna pensión. “Vivía con un hijo, había llegado hacía unos años de su país. A ver si le podemos arreglar algo, de momento no percibe nada”, refleja la realidad de muchas personas, esas a las que ayudan cada jornada las once hermanas de la comunidad.