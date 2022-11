Condenado a dos años de prisión y 720 euros de multa por llamar a la Guerra Santa en redes sociales

Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a un hombre residente en Navarra a dos años de prisión y una multa de 720 euros por un discurso de odio, tipificado en el artículo 510.1.a) y .3 del Código Penal. Laha condenado a un hombre residente en Navarra apor un, tipificado en el artículo 510.1.a) y .3 del Código Penal.

Al carecer de antecedentes penales no ingresará en prisión, con la condición de que no vuelva a ser condenado penalmente en los próximos dos años y de que realice un curso formativo en materia de igualdad de trato y no discriminación. Además, el penado ha sido inhabilitado dos años del derecho a sufragio pasivo y cinco años para ejercicio de profesiones en los ámbitos educativo, docente, deportivo y de tiempo libre.

Los hechos enjuiciados consisten en llamamientos recurrentes a través de un perfil público en Facebook a la Guerra Santa, contra el estado de Israel e incitando a asesinar a los judíos. En alguno de esos llamamientos el autor pedía “dar fuerza a los combatientes y sembrar el terror en los corazones sionistas”.

Hechos similares ya dieron lugar a otra condena el pasado mes de septiembre y confirman el especial compromiso de la Policía Nacional, en este caso a través de la Brigada Provincial de Información de Navarra, para erradicar los discursos de odio, lucha. Según uno de los responsables de la investigación, “desde el principio hemos sido pioneros (en la lucha contra este tipo de delitos) y en la que continuamos hasta conseguir que las redes sociales no sean un espacio impune para diseminar y propagar el odio.”