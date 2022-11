Mª Nieves Eguíluz, paciente con cáncer: "Quiero sentirme bien para poder seguir viviendo sola"

Cuatro años y medio luchando contra un timoma (cáncer en la glándula timo del sistema inmune) metastásico, 16 ciclos que quimioterapia y 40 de radioterapia. Y Mª Nieves Eguíluz Sáenz se siente “privilegiada”. Ya no trabaja, tiene mucho apoyo familiar y puede dedicarse a cuidarse.

Esta pamplonesa de 73 años, viuda, con tres hijos y dos nietos, se afanaba en una de sus primeras sesiones de ejercicio dentro del programa Profit, que busca mejorar la calidad de vida en mayores con cáncer a través de un ejercicio controlado por especialistas. “Todo lo que sirva para mejorar me parece muy bien. Estoy emocionada”, afirmaba sentada en la máquina de pesas.

Eguíluz no tira la toalla. Eso sí, afirma que quiere “sentirse bien” para poder seguir viviendo sola. “En medio de todo lo negativo, tengo una salud que me permite vivir sola y mucho apoyo familiar”, explica.

A partir de ahí, añade que puede dedicarse plenamente a cualquier proyecto. “Estoy jubilada. Tenía un estudio de diseño gráfico. No quiero ni pensar cómo lo tienen que pasar los pacientes más jóvenes, con cargas familiares, que tienen hijos pequeños o que tienen que trabajar”, añade. “Tiene que ser muy duro”.

Con todo, no esconde la dureza de esta enfermedad. “Tengo un tumor raro pero mi doctora, Idoia Morilla, ha luchado e investigado lo que no está escrito”, afirma. “No he sido nunca de gimnasia. Sí de caminar o hacer senderismo”, añade. Ahora, con el ejercicio en las máquinas, está ilusionada y espera conseguir encontrarse en mejores condiciones. “Es un estímulo grande en mi vida diaria. A veces es un poco triste, claro, aunque tengo aficiones. Pero el covid ha sido muy duro y siempre estoy cansada por esta enfermedad”. Eguíluz añade que seguirá adelante “hasta que Dios quiera” y se muestra muy agradecida con el sistema sanitario y los profesionales que “siempre me han cuidado”.

LA PERSONALIZACIÓN

“El cáncer es una enfermedad de la edad. Cada vez vivimos más y tratamos a pacientes de más edad”, destaca la oncóloga Idoia Morilla, que está al frente del programa Profit. Pero el paciente mayor con cáncer suele pedir “hacer algo más por él mismo”. Por ejemplo, hay muchos que suelen llevar detrás años de enfermedad y no preguntan tanto por la supervivencia sino por cómo les van a impactar los nuevos tratamientos, explica. Por eso, cualquier herramienta que suponga una mejora del estado físico, que de más independencia, es bienvenida.

Sin embargo, una de las claves principales de esta actividad es la personalización. De la misma forma que no todos los tratamientos sirven para todas las personas el ejercicio no puede ser el mismo para todos los pacientes. Y en este trabajo tienen mucho que decir los expertos de Navarrabiomed. “Se calcula la carga máxima que una persona puede mover. Se trabaja con porcentajes”, explica Fabricio Zambom, investigador en Navarrabiomed. La mejoría en cada caso es el éxito porque el punto de partida puede ser muy distinto.

Básicamente, los especialistas trabajan con tres máquinas distintas, de tren inferior y superior, que son muy seguras para pacientes de edad, añade. Con ellas, se intenta que ganen fuerza en las extremidades y agilidad con un diseño de ejercicios adaptado a cada paciente.