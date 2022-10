Un invierno de incertidumbre: claves de la vacunación

La vacunación frente a la gripe, un clásico de cada otoño desde 1990, se realiza por segundo año consecutivo junto a otra dosis frente a la covid, en la mayoría la cuarta.

¿A quién se dirige la campaña de vacunación de la gripe?

Los grupos son mayores de 60 años, personas menores de 60 años que son susceptibles de complicaciones por padecer alguna enfermedad crónica (diabetes, inmunosupresión, etc.), demencias, síndrome de Down, embarazadas, menores de 6 meses a 18 años en tratamiento con ácido acetilsalicílico, personas que viven en residencias, etc. También sanitarios, personal sociosanitarios y estudiantes en estos ámbitos que hagan prácticas, convivientes de personas de riesgo, personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bomberos, personal de emergencias, protección civil, docentes y personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos.

¿A quién se dirige la campaña de vacunación de la covid?

Los grupos son mayores de 60 años, personas vulnerables (sobre todo por tener patologías crónicas), personal sanitario y sociosanitario.

¿Por qué una nueva dosis de vacuna frente al coronavirus?

La vacunación es el arma esencial en prevención y, sobre todo, en vulnerables y mayores, grupos de mayor riesgo. La nueva dosis frente a la covid (segunda dosis de refuerzo o cuarto pinchazo para la mayoría) es distinta a las anteriores. Incluye la variante original junto con cepas de ómicron (BA.4 y BA.5), que no tenían las anteriores, por lo que aumenta la protección.

¿Se administran siempre las dos vacunas a la vez?

No hay ningún problema por administrar las dos vacunas al mismo tiempo. El personal de Enfermería tiene su técnica (normalmente gripe en el brazo derecho y covid en el izquierdo) para saber, si hay una reacción adversa, qué vacuna ha sido la causante. Pero hay circunstancias en las que no se pueden poner juntas.

¿Cuándo se puede inocular la nueva dosis de covid?

En personas mayores de 80 años tienen que haber pasado, al menos, tres meses desde la infección y cinco meses desde el último pinchazo. En personas por debajo de 80, cinco meses si se ha pasado la infección y cinco también desde la última dosis.

¿Dónde se pueden recibir las vacunas?

Para los vecinos de Pamplona en Forem, entre 60 y 74 años, y en sus respectivos centros de salud por encima de 75 años. En El área de Tudela, con el mismo criterio, en centros de salud y en el Hospital Reina Sofía y en el centro de salud Gayarre. En el área de Estella en centros de salud, en la escuela de música de Estella y en la casa de cultura de Lodosa. No obstante, Forem está abierto para la vacunar a personas de toda Navarra para mejorar la accesibilidad.

¿Hasta cuándo dura la campaña de vacunación?

Hasta el 30 de noviembre. Si alguna persona no puede recibir la vacuna, por ejemplo por no haber cumplido el tiempo entre dosis, puede pedir le vacuna después. Salud no ha querido anticipar la vacuna de la gripe ya que el pico suele llegar a finales de diciembre y enero. No pasa nada si una persona se vacuna en noviembre o más tarde.

¿Cómo se puede pedir cita?

Por internet, a través de la carpeta personal de salud (www.citasalud.navarra.es), por correo electrónico (citas.vacunacion@navarra.es) o por teléfono en el 948 370 130 (Pamplona), 948 370 140 (Tudela) y 948 370 135 (Estella).