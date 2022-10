Remírez dice a los policías forales que sus reivindicaciones son "legítimas" pero que tiene que "cumplir la ley"

"legítimas" pero que como consejero tiene que "cumplir la ley" y "moverse dentro de los márgenes de la ley". El vicepresidente primero y consejero de Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez , ha manifestado, tras una concentración de policías forales pidiendo su dimisión por "inacción" en el desarrollo reglamentario de la ley de Policías, que sus reivindicaciones son "justas" ypero que como consejero tiene que "cumplir la ley" y

En declaraciones a los medios de comunicación, Remírez ha manifestado, sobre dicha concentración, que "es normal, dentro de cualquier colectivo de trabajadores públicos y en este contexto previo a elecciones políticas y sindicales, que ahonden en alguna de las reivindicaciones". Y ha defendido que "los datos objetivos señalan que esta legislatura ha sido de avances en Policía Foral , tanto en materia de recursos materiales y humanos como de condiciones laborales de los propios trabajadores".

"El presupuesto desde el inicio de la legislatura ha crecido en más de un 17 por ciento", ha dicho, para añadir que se han incrementado refuerzos y equipamientos tecnológicos, se han mejorado infraestructuras y se ha puesto en marcha "lo relativo al PSIS que va a concluir con la construcción de una nueva comisaría central de Policía Foral".

En cuanto a los derechos de los trabajadores, el consejero ha explicado que se ha "conseguido" la jubilación anticipada de los policías forales, "que pueden jubilarse desde los 59-60 años en función de la situación". "A nivel retributivo, junto con el resto de los funcionarios públicos, se ha evidenciado en esta legislatura un incremento retributivo del 6,5 por ciento de la masa salarial, además de lo que se apruebe para el año que viene", ha agregado.

A su juicio, "está siendo una legislatura de avances en materia de servicios de Policía Foral y de condiciones". "Esta legislatura se han puesto sobre la mesa 100 plazas en OPE de Policía Foral y 100 que van a entrar en esta última OPE; con lo cual 200 plazas, lo que hace avanzar en efectivos de la Policía Foral; estamos por encima de los 1.115 efectivos de Policía Foral, el mayor número de la historia. Hay un claro objetivo de reforzar el servicio, de ahondar en una Policía Foral de referencia", ha comentado.

Según Remírez, se ha pedido la dimisión del consejero de Interior en todas las legislaturas, "con lo que se cumple una tradición" con la solicitud de su dimisión este jueves. "Yo, mano tendida al trabajo que hacemos con la Mesa Sectorial", ha afirmado, para señalar que "este movimiento de hoy excede a los propios sindicatos y habrá que hacer una crítica constructiva desde los propios sindicatos de Policía Foral".

Ha defendido que como consejero tiene que "cumplir la ley" y "moverse dentro de los márgenes de la ley". "Y algunas cuestiones que se plantean ahora mismo es cosa de margen legal y no de voluntad política; si me salgo del margen legal, tiene un nombre que se llama prevaricación", ha afirmado.

Sobre el desarrollo reglamentario de la ley que reivindican desde Policía Foral, Javier Remírez ha expuesto que "hay cuestiones en las que estamos pendiente de desarrollo y hay cuestiones que dependen del margen legal; el incremento de retribuciones por encima de lo que se han incrementado exige una habilitación específica por parte del Gobierno de España, que está ya solicitada y depende de la respuesta del Gobierno central".

Ha insistido en que "no me puedo salir de la ley". "En la última legislatura un decreto que no cumplió con los trámites oportunos marcados en la norma se anuló y eso provocó que este Gobierno tuviera que impulsar una ley específica que evitó que se redujera la retribución a más de 700 policías forales", ha explicado Remírez, quien ha comentado que hacer las cosas de acuerdo a la ley "supone aguantar presiones". "Este consejero lo que no va a hacer es saltarse la ley porque luego eso tiene consecuencias", ha manifestado, para indicar que "no se puede generar al colectivo de la Polícia Foral expectativas que saben que no se van a poder cumplir".