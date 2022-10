Por primera vez en su historia, Navarra está a un paso de contar con su primer pacto social por la educación, una idea largamente anhelada por la comunidad educativa pero que ha chocado tradicionalmente con la dificultad de contentar a todos los agentes que la componen. Ahora, tras seis meses de trabajo, 15 sesiones compartidas y muchas más individuales, 8 borradores y algunas espantadas, el El 78,2% apoya lo que ellos mismos han diseñado y sólo el ámbito del nacionalismo vasco ha decidido quedarse fuera; Steilas, LAB y Sortzen (federación apymas modelo D) abandonaron el proyecto y Herrikoa, de momento, tampoco lo ha rubricado pese a participar en todas sus sesiones. , Navarra está a un paso de contar con su, una idea largamente anhelada por la comunidad educativa pero que ha chocado tradicionalmente con la dificultad de contentar a todos los agentes que la componen. Ahora,, el Consejo Escolar de Navarra acaba de firmar el texto definitivo. Sindicatos, apymas, empresas, titulares de centros, directores, alumnos, universidades, administración y otras entidades han apoyado un documento de 46 páginas que esboza el consenso básico hacia dónde debe dirigirse la educación navarra.y sólo el ámbito del nacionalismo vasco ha decidido quedarse fuera;(federación apymas modelo D), de momento,pese a participar en todas sus sesiones.

Manuel Martín, presidente del Consejo Escolar, fue el encargado de presentar este miércoles en el la palabra clave fue consenso. La repitió en decenas de ocasiones. “Este documento es fruto del consenso. Todos los sectores que componen el consejo vieron que era necesario un pacto y su base debía ser el consenso, que todo lo que se debatiese y acordase debía ser unánime. Por ello en el documento está lo que nos une. Se entiende que el pacto es una base de progreso, evita cambios drásticos en el sistema educativo y propone unas líneas hacia donde debe ir la educación según la visión de todos los agentes que componen el consejo escolar”, explicó. , fue el encargado de presentar este miércoles en el Parlamento el pacto social por la educación. Y. La repitió en decenas de ocasiones. “Este documento es fruto del consenso. Todos los sectores que componen el consejo vieron que era necesario un pacto y su base debía ser el consenso, que todo lo que se debatiese y acordase debía ser unánime. Por ello en el documento está lo que nos une. Se entiende que el pacto es una base de progreso, evita cambios drásticos en el sistema educativo y propone unas líneas hacia donde debe ir la educación según la visión de todos los agentes que componen el consejo escolar”, explicó.

Entre enero y junio, los 32 miembros del consejo escolar que han afrontado el reto se dividieron en cuatro equipos de trabajo temáticos: Programación de la enseñanza; Equidad; Calidad y Participación. Además, contaron con la colaboración de una consultora externa. Steilas decidió desde el principio que no participaría. Sí lo hicieron LAB y Sortzen, pero se salieron en mayo al considerar que no había suficiente consenso.

“Lo que no sale aquí no es porque no se haya propuesto, si no porque no estaba consensuado por todos. Pretendemos que en el futuro haya revisiones de estos acuerdos, porque la sociedad cambia. Ahora os invitamos a los partidos políticos a que utilicéis este acuerdo como punto de salida para completarlo con vuestras aportaciones”, propuso Martín.

“falta de concreción del pacto” y pidió que se tengan en cuenta asuntos como “la mejora de las condiciones laborales, la presencia académica del euskera o el currículum propio”. Pese a que todos los grupos alabaron el trabajo realizado, hubo quien como Geroa Bai Bildu criticaron un acuerdo “que nace cojo” por la ausencia de los sindicatos nacionalistas. También ELA , que no tiene presencia en el Consejo, lamentó ayer lay pidió que se tengan en cuenta asuntos como “la mejora de las condiciones laborales, la presencia académica del euskera o el currículum propio”.

LOS CUATRO EQUIPOS DE TRABAJO

1. Programación de la enseñanza. Infraestructuras y equipamiento de centros; Recursos Humanos; Jornada y calendario escolar; El currículo escolar; Colaboración interdepartamental

2. Equidad. Educación en valores; Detección precoz de necesidades específicas de apoyo educativo; Atención a la diversidad, Escolarización, Escuela rural; Becas y Ayudas; Apertura de centros; Educación no sexista. Coeducación.

3. Calidad. Éxito escolar; Innovación educativa; Personal Docente, Estabilidad, reconocimiento, formación y negociación; Ratios; Autonomía de centros; La evaluación; Orientación; Turoría; Inspección educativa.

4. Participación. Participación en el centro educativo; Otros ámbitos de participación; Participación y convicencia; Participación en los centros integrados de Formación Profesional.