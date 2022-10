El Parlamento foral evita acusar de "dejación" a Educación por la gestión sobre centros de educación diferenciada

Educación del El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por EH Bildu para criticar la gestión del departamento dedel Gobierno foral en relación a los conciertos con los centros de educación diferenciada.

En concreto, EH Bildu pedía que el Parlamento rechazara "la dejación por parte de la Administración educativa en la renovación de los conciertos educativos de Bachillerato en 2022 en los centros que segregan por sexo en Navarra, que han hecho caso omiso de la normativa vigente y siguen separando al alumnado por razón de sexo". Navarra Suma y PSN han votado en contra, mientras que el resto de grupos lo han hecho a favor.

Sí han prosperado otros puntos de la moción, todos ellos con el voto en contra de Navarra Suma y el apoyo del resto de grupos. Uno de estos apartados apela "al cumplimiento de la legalidad vigente en los centros que segregan por sexo en Navarra y a la responsabilidad que tienen los propios centros y el Gobierno de Navarra en esta tarea".

En otro apartado, el Parlamento de Navarra insta al departamento de Educación a "finalizar el procedimiento administrativo en relación con el incumplimiento de la normativa a la mayor brevedad, adoptando las medidas necesarias para garantizar la coeducación o en su caso la pérdida de financiación pública en este mismo curso, teniendo en cuenta que estos conciertos en ningún caso pueden ser prorrogados con base en la ley foral 17/2012, que solamente permite esta posibilidad en las etapas obligatorias".

En tercer lugar, el Parlamento de Navarra reitera que "el modelo educativo basado en la segregación por razón de sexo es excluyente y contrario a la coeducación, manifestando su compromiso con impulsar valores y modelos de relación basados en la igualdad".

A propuesta de Izquierda-Ezkerra, se han incorporado dos enmiendas, apoyadas por todos los grupos salvo Navarra Suma, que las ha rechazado. Con una de ellas, el Parlamento de Navarra reclama al Gobierno foral que no concierte enseñanzas no obligatorias con los centros que segregan al alumnado por razón de sexo en aulas diferenciadas. Con la otra, le insta a que "acate y cumpla, en sus ámbitos de aplicación, con lo establecido en la LOMLOE y en particular en la ley foral 17/2012 que regula la financiación pública de los centros de iniciativa social, sobre el desarrollo de los principios fundamentales de la educación mixta y coeducativa establecidos en las mismas que implican la no concertación de enseñanzas con centros privados que incumplan con estos principios".

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha afirmado que el departamento de Educación "tiene la responsabilidad de hacer que se cumpla la ley" y se ha preguntado "para qué esta la inspección educativa". "¿No había manera de que a través de la inspección se supiera como iban a planificar estos centros? Una vez más, hasta comenzar el curso no lo hemos sabido, y de nuevo tenemos la sorpresa de que estos centros no han cumplido lo que firmaron. Ha habido por parte de la Administración educativa una dejadez", ha criticado.

El parlamentario de Navarra Suma Pedro González ha afirmado que "el tema de los conciertos no da para más" y ha criticado que quienes rechazan que se concierte con centros de educación diferencia quieren trasladar que "solo se coeduca en el modelo escolar mixto". "Hay escuelas mixtas y escuelas diferenciadas, no hay escuelas que coeducan y no coeducan. Todos los centros deben impulsar la igualdad y la coeducación, mixtos y diferenciados. La escuela diferenciada ni segrega ni es contraria a la coeducación", ha señalado.

Navarra Suma ha presentado una enmienda para pedir al departamento de Educación que, a la hora de resolver el procedimiento abiertorelativo a los conciertos de bachillerato para la etapa 2022/23 a 2025/26 con los centros de educación diferenciada de Navarra, "tenga en cuenta las necesidades del alumnado y sus familias". EH Bildu no ha aceptado esta enmienda.

El parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha asegurado que su grupo está "en contra de que la educación diferenciada se financie con fondos públicos y si se de demuestra fehacientemente el incumplimiento de la norma no dejaremos pasar la oportunidad para que en el marco legal se limen estos conciertos". No obstante, ha afirmado que el departamento de Educación "no debe gestionar con las tripas, sino con seguridad jurídica" y ha recordado que "se está llevando a cabo un procedimiento administrativo".

En la misma línea, la parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha afirmado que "ya se está procediendo y se ha abierto expediente a estos centros". "No se ha concluido, porque hay que respetar el propio proceso, y cuando concluya el proceso, veremos el resultado y veremos qué hay que hacer", ha planteado Solana, aunque ha añadido que "llama la atención que se renueven conciertos a centros que segregan por sexo en junio de 2022".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha señalado que "la educación diferenciada por sexo, la que discrimina por sexo, no debería justificarse legislativamente" y ha dado su respaldo a la moción de EH Bildu. "De los fondos públicos no tiene que ir aporte a los centros que segregan por sexo", ha defendido.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que su grupo "lleva años" pidiendo la prohibición de que Educación concierte con los colegios de educación diferenciada, "pero no porque sea un capricho, sino porque es un elemento fundamental para la construcción de sociedades de futuro y de presente también, y nuestra apuesta es por sociedades inclusivas, en las que no se discrimine absolutamente a nadie".