El Gobierno navarro,"a la espera" de la respuesta del Ministerio para extender la ETB3 a toda la comunidad

Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a una pregunta oral formulada por EH Bildu en el pleno parlamentario sobre la captación de ETB3 en toda Navarra.

"Ahora mismo, la única posibilidad para que podamos dotarnos con un canal que se pueda extender al conjunto de la Comunidad foral, en este caso ETB3 o cualquier otro canal en el ámbito autonómico, es contar con un segundo múltiplex autonómico, y eso exige una modificación, un nuevo plan técnico nacional para todo el Estado, una cuestión que nosotros insistimos al Estado y que estamos a la espera de respuesta", ha manifestado.

Remírez, que ha asegurado que es "una cuestión competencial" porque Navarra "no puede crear un segundo múltiplex autonómico", ha incidido en que esa "es la única manera realmente a día de hoy, salvo que se liberen los 4 canales que ahora mismo están cubiertos en la Comunidad foral, 2 con Navarra Televisión y 2 también con ETB1 y ETB2, fruto del acuerdo del Gobierno de Navarra en la anterior legislatura". "Esa es la única vía. La petición está hecha, las gestiones están hechas, estamos a la espera de respuesta", ha insistido.

El consejero, además, ha indicado que "en el marco de las negociaciones con el grupo EITB, entre otros asuntos, está esta cuestión". Según Remírez, ahora mismo la capitación de ETB3 llega a la inmensa mayoría de la sociedad navarra a través de las demarcaciones locales de TDT de Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla y Sangüesa". "Es verdad que aún no llega a lugares del norte de Navarra, en concreto Baztan o Sakana, donde puede haber, en este caso por el público objetivo de ETB3, que es el público infantil, personas euskaldunas que requieran esa cuestión", ha apuntado.

Sin embargo, Remírez ha indicado que se puede acceder a esos contenidos a través de plataformas web, aplicaciones, y "es en esta reflexión en la que se encuentra el grupo EITB de cara al futuro" del canal.

"Es una cuestión que estamos trabajando, pero el ámbito competencial de Navarra es el que es. Es exigencia, por una parte, al Estado, pero también tengo que poner encima de la mesa que esa reflexión estratégica del grupo EITB también está encima de la mesa. No obstante, nosotros seguiremos insistiendo y seguiremos solicitando una solución para que la extensión de la ETB3, no para adoctrinar a niños en Navarra con Doraemon, se pueda resolver lo antes posible", ha apuntado.

Remírez ha querido incidir en que actualmente "hay una desconexión en ETB1 en determinadas franjas horarias para que niños de las zonas vascófonas, en su mayor parte, puedan ver los contenidos en euskera de la programación de ETB3".

"En el margen de actuación de Navarra, que es solicitar al Gobierno de España que se habilite técnicamente la cuestión, lo hemos hecho. A partir de ahí, con nuestras relaciones, por cierto correctas fluidas y provechosas que tenemos con el grupo EITB hemos habilitado y posibilitado que, ETB3 si no se puede ver en su totalidad, se pueda ver a través de ETB1 en determinadas franjas horarias", ha señalado, tras incidir en que "la población infantil no consume la televisión a través de los canales analógicos ordinarios". "Lo que tenemos que hacer, por una cuestión de optimizar recursos y esfuerzos, es poner el acento en aquellos dispositivos donde estos ciudadanos ven esos contenidos", ha subrayado.

La parlamentaria de EH Bilduha considerado que "no se ha avanzado nada en este año" porque Remírez ha respondido "lo mismo que dijo el año pasado" y ha previsto que "por lo menos este año no se va a cumplir". "Esa opción del múltiplex es algo que usted también planteó en mayo de 2021, pero no me ha dicho si han continuado tratando esa vía con el ministerio después de año y medio", ha señalado, tras criticar que no se ha adoptado "ningún compromiso" al respecto.