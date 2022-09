Sindicatos de gestión deportiva piden condiciones "dignas" y dicen que las propuestas de la patronal son "insuficientes"

sector de la Gestión Deportiva de Navarra (CC OO, ELA, LAB y sesión de trabajo en el Legislativo, para pedir condiciones "dignas" para sus trabajadores y reivindicar que las propuestas de la patronal "siguen siendo totalmente insuficientes". Representantes sindicales del UGT ) se han concentrado este miércoles frente al Parlamento foral , antes de comparecer en una, para pedir" para sus trabajadores y reivindicar que las propuestas de la patronal "siguen siendo totalmente insuficientes".

Tras una pancarta que reivindicaba "un salario digno", se han lanzado consignas como 'Sin negociación no hay musculación', 'Si el convenio se tumba, no hay clases de Zumba', 'Si esto se alarga, a nadar al Arga', 'La que se avecina, Navarra sin piscinas', o 'Agedena, escucha, estamos en lucha'.

En declaraciones a los medios de comunicación, la representante de ELA Núria Velasco ha afirmado que el sector quiere "avanzar en las negociaciones del convenio". Tras añadir que "la patronal sigue negada a ofrecer lo que se le está pidiendo y a mover ficha", Velasco ha apuntado que "es un sector muy precarizado, que afecta a más de 2.000 personas en Navarra, sobre todo mujeres y gente joven".

"Ahora empiezan los cursos de invierno y hay muchísimos monitores que van a empezar su temporada y que siguen con unas condiciones absolutamente insuficientes", ha asegurado, tras incidir en que la postura de la patronal "queda muy lejos" de lo que pide el sector, que reivindica unas "condiciones dignas ya".

Entre las principales propuestas destacan garantizar el IPC para cada año del convenio, mejorar la cobertura de bajas y mejorar la cobertura de vacantes y los puestos libres, así como intentar sumar jornadas más largas. "No podemos perder poder adquisitivo, todo lo que supone una subida salarial por debajo del IPC es un empobrecimiento para la clase trabajadora, y eso no lo podemos aceptar", ha reivindicado.

Velasco ha señalado que el sector se ha reunido con la patronal pero esta "no ha dado su brazo a torcer". "Se ha ofrecido un 3,5%, en la última ofrecían un 3% de subida salarial para este año 2022, pero no ha habido más cambios y la plataforma no solo hablaba de salarios, sino de otros temas en los cuales tampoco entran", ha señalado, tras remarcar que no están "pidiendo aumentar el poder adquisitivo", sino "mantenerlo".

En respuesta a los medios de comunicación sobre las medidas que podría adoptar el sector en caso de no avanzar en la negociación, Velasco ha señalado que, "como en verano ya se hicieron dos días de huelga que salieron muy bien", se baraja empezar con movilizaciones y huelgas a partir de la segunda quincena de octubre.

En relación con el encarecimiento de los precios de gas y luz, Velasco ha respondido que "a las empresas solo les falta eso para justificar más su postura a negarse a mejorar". "Es cierto que ha habido unos incrementos de los gastos importante, pero lo que no puede ser es que esos incrementos vayan en perjuicio de las condiciones de los trabajadores, que llevan muchos años con unas condiciones iguales y que cuando ha habido ganancias no se ha ofrecido al contrario. Ahora que realmente hay gastos, no podemos justificar eso como la única baza que nos deja como impedimento de negociación", ha señalado, tras apuntar que el sector no se va a mover de su posición.

En este sentido, Velasco ha considerado que "empresas que han tenido grandes beneficios durante muchos años" cuentan con "otras medidas que pueden tomar" ahora que tienen "más gastos de electricidad y gas".