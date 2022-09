El Parlamento insta al Gobierno foral a negociar el plan de conservación de aves esteparias con las entidades afectadas

La propuesta de resolución ha contado con el apoyo de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos en sus dos primeros puntos (I-E no ha asistido), frente al rechazo de Navarra Suma. Un tercer punto ha sido rechazado con los votos en contra de EH Bildu y Navarra Suma, y la abstención de Podemos.

El primero de los puntos que ha sido aprobado plantea que las medidas formuladas por departamento en el plan "cuenten con el consenso y, por tanto, se planteen desde la voluntariedad de participación de las entidades locales, con los grupos de interés y afectados en general". En este sentido, se considera que "para alcanzar dicho acuerdo es imprescindible por tanto abrir una fase de negociación con las entidades afectadas".

En un segundo punto, también aprobado, se reclama el establecimiento de fórmulas de compensación y de procedimientos y medios a disposición para todos los afectados por la Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) 'Agroestepas de Navarra'.

En un tercer epígrafe, el cual ha sido rechazado, la moción pedía que el contenido del plan "sea compatible y esté alineado con los objetivos estratégicos de crecimiento y de cohesión para Navarra, en especial por su relación con el desarrollo de la agricultura e industria agroalimentaria planificado a través, entre otros, por el impulso al Canal de Navarra y del desarrollo e implantación de energías renovables".

El parlamentario del PSN ha destacado la necesidad de "sacar adelante" el plan pero ha rechazado "la forma, los plazos, las fechas, el orden de presentación, y en buena parte el contenido tal como se ha presentado". "El proyecto es necesario, pero debería hacerse de otra manera", ha indicado, tras subrayar que esto "hubiera sido una de las claves para evitar la tergiversación y manipulación que se ha hecho por parte de Navarra Suma". Tras considerar que esta iniciativa, con la que se pretende crear unas zonas para la conservación de aves esteparias, "no se puede imponer", ha añadido que es "imprescindible" que las medidas planteadas "sean consensuadas con los grupos de interés y con los territorios afectados".

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma ha criticado que el plan recoge una "sarta de mentiras de principio al final" por parte del departamento, y ha pedido a la consejera que muestre "dónde están los informes que exigen crear una ZEPA". "No tiene un pase ni la forma, ni el proceso, ni cómo va a dejar a Navarra esta ZEPA", ha asegurado, tras destacar que son 50 las entidades que han enviado sus alegaciones y que el proyecto de decreto "acabará en los tribunales". "Les invito a que retiren este decreto porque si no caerá solo, a que trabajen de verdad con la gente, que no mientan más, que respeten lo que la gente alega y opina", ha reivindicado.