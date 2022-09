La luz dispara hasta un 200% la factura en lavanderías, bares y supermercados de Navarra

La electricidad y el gas es clave para muchos negocios del sector servicios. Desde lavanderías a bares, hoteles y restaurantes pasando por supermercados y grandes cadenas de distribución. Todos dependen en mayor o menor medida de máquinas y aparatos que o necesitan gas para funcionar o tienen que estar casi de forma permanente conectados a la red eléctrica. En sólo un año las facturas de luz y gas de muchos de estos negocios han llegado a multiplicarse por tres y hasta más, en línea con la subida que han experimentado los precios de la electricidad y del gas pero con el agravante de una inflación galopante que hace que cada vez les resulte más complicado repercutir esa subida o, al menos, parte de ella a sus clientes.

PRODUCCIÓN EN HORNOS Y CADENAS DE FRÍO

El precio de la electricidad también está condicionando la actividad diaria en supermercados y grandes cadenas de distribución. Como explica Diego Ventura, director de Seguridad en E.Leclerc Pamplona, necesitan luz tanto para garantizar la producción de los hornos de sus obradores de pan, pastelería y comidas preparadas, como para garantizar la cadena de frío en las secciones de congelados, pescadería, carnicería, cremería y frutería. Sólo el gasto de personal de la cadena supera al que implica la factura de la luz. Asegura Ventura que antes de la entrada en vigor del plan de ahorro energético derivado del Real Decreto-ley 14/2022 ellos ya realizaron “considerables inversiones” con el objeto de reducir el consumo eléctrico en todos sus sistemas de refrigeración y climatización. Un objetivo que dicen haber logrado con una reducción “muy considerable” de su consumo en kilovatios. Pese a ello, su factura de la luz ha seguido subiendo. “Casi se ha cuadriplicado con respecto a 2019 o 2020”, lamenta.

Con algo más de optimismo afrontan el día a día en la Cooperativa de Hostelería de Navarra, también muy dependiente de la luz. En sus instalaciones de venta directa en Burlada dispone de cámaras frigoríficas que tienen que estar conectadas de forma permanente a la corriente para poder mantener en buen estado los alimentos de los que provee a sus clientes. Su gerente Javier Aristegui, dice que en octubre de 2021 negociaron un precio fijo para un año por lo que, al menos de momento, no han sufrido las consecuencias de la subida. Ahora les toca volver a negociar y aunque las noticias que llegan de las comercializadoras no son buenas, las placas solares que acaban de instalar en la azotea de sus instalaciones les van a permitir un ahorro del 25% de su consumo.

Donde la factura no sólo no baja sino que sigue subiendo es en los locales de la Asociación de la Pequeña Empresa de Hostelería de Navarra (Anapeh) . Lo asegura su portavoz,, también responsable del, en la calle Estafeta. En su caso, dice, la factura de la luz ya roza los 5.000 euros. “Estamos todo el día con luz y las cámaras y congeladores están encendidos las 24 horas”, justifica asegurando que hace un año pagaba la mitad. Habla de “descontrol” con contratos que no se respetan y tarifas inasumibles que llevan a locales pequeños que pagan 800 euros por el alquiler a tener que hacer frente a facturas de la luz de 2.000 euros. “Es un gasto fijo que tienes que pagar sí o sí, aunque no vendas. Si queremos pagar las facturas no tenemos más remedio que sacarlo de las ventas”. Una situación que mantiene en el alambre a muchos negocios. “Hay mucha preocupación. Pensábamos que sería algo pasajero pero vemos que no será así. Se habla mucho de la bajada del IVA pero eso no nos ayuda. Lo que necesitamos es que baje la base imponible”, concluye.