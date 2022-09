Gimeno dice que los conciertos de Secundaria en Miravalles e Irabia están en vigor al ser anteriores a la LOMLOE

los conciertos en Secundaria en los centros educativos Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga están en vigor "porque se establecieron antes de la LOMLOE" y ha asegurado que "no se pueden cambiar las reglas de un concierto porque vamos a perder ese recurso sí o sí". El consejero de Educación, Carlos Gimeno , ha destacado quey ha asegurado que "no se pueden cambiar las reglas de un concierto porque vamos a perder ese recurso sí o sí".

En este sentido, ha explicado que su departamento "va a iniciar un expediente y aplicar la normativa vigente" y extinguirá estos conciertos "si la consecuencia legal de la normativa es extinguir".

En respuesta a una pregunta de Izquierda-Ezkerra en el pleno del Parlamento, Gimeno ha destacado que la sociedad navarra "está observando, con seguridad jurídica, que después de más de 60 años, de forma progresiva, los centros que tienen un modelo de educación diferenciada están implementando la coeducación por primera vez".

Según ha indicado, en el curso 2022-23, en los centros Miravalles-El Redín e Irabia, los conciertos en 1º y 2º de Primaria están en vigor "porque no separan"; de 3º a 6º está prorrogado "en base a un acuerdo de gobierno fundamentado en la Ley Foral 11/1998". Y en Secundaria están en vigor "porque se establecieron antes de la LOMLOE". "No se pueden cambiar las reglas de un concierto porque vamos a perder ese recurso sí o sí", ha remarcado.

ha criticado el "incumplimiento" de la norma en las aulas de Bachillerato y ha acusado a Gimeno de ampararse en una ley, la 17/2012, que "establecía una extinción paulatina de los conciertos" y que, en su opinión, "está obsoleta porque está encima la LOMLOE". Por su parte, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón y ha acusado a Gimeno de ampararse en una ley, la 17/2012, que "establecía una extinción paulatina de los conciertos" y que, en su opinión, "está obsoleta porque está encima la LOMLOE".

"Ustedes renovaron los convenios para el nuevo curso cuando la LOMLOE es de diciembre de 2020", ha destacado De Simón, que ha considerado que "no hay que una respuesta: o cambian de posición y modifican la composición de las aulas o están obligados por ley a retirar los conciertos". "Están permitiendo que determinados centros incumplan la ley", ha criticado la parlamentaria, que ha pedido a Gimeno que no nos mareen". "Si no retiran los conciertos estarán apoyando la segregación escolar", ha concluido.

El consejero Gimerno ha recordado a De Simón que su formación "promovió" la Ley Foral 17/2012 que permite "extinguir de manera progresiva" los conciertos, por lo que le ha instado a que "asuma su responsabilidad política".