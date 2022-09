Una doctora de la CUN, primera especialista española en recibir la máxima distinción de Psicooncología

La Dra María Die Trill, especialista del Departamento de Oncología Médica de la , especialista del Departamento de Oncología Médica de la Clínica Universidad de Navarra , ha recibido el premio Arthur Sutherland de la Sociedad Internacional de Psicooncología (IPOS, por sus iniciales en inglés), convirtiéndose en la primera española en merecer un reconocimiento que sólo han recibido 23 especialistas de todo el mundo en los últimos 40 años.

La Dra. Die Trill ha recibido el premio durante el congreso mundial de IPOS en Toronto (Canadá), y ha impartido la lección conmemorativa del galardón, en la que reconoció sentirse “muy humilde recibiendo este increíble premio a toda una carrera” y mostró su agradecimiento a sus colegas internacionales por el galardón, con los que quiso compartir el premio.

La Sociedad Internacional de Psicooncología ha reconocido a la Dra. Die Trill por su importante papel en el establecimiento de la Psicooncología en España y en Latinoamérica. IPOS ha destacado la continua participación de la Dra. Die Trill en sus actividades y su apoyo para convertirla en una organización global y comprometida con la expansión de la Psicooncología.

Con una carrera profesional de más de 30 años dedicada a la asistencia y a la investigación psicológica de pacientes oncológicos, esta especialista ha centrado su trabajo en la importancia de las variables psicosociales para la prevención del cáncer y la adaptación del paciente al proceso oncológico, desde el mismo momento del diagnóstico, hasta la supervivencia o etapa final de vida, cuando requiere atención paliativa.

La Dra. María Die Trill ha sido presidenta de la IPOS y cuenta con otros galardones internacionales como el Noemi Fisman Award for Lifetime Clinical Excellence (2008), el First International Scholar Award en Medical Crisis Counselling de la Linda Pollin Foundation (1989) y el Cornelia Perry Award in Public Speaking and the Meaning of Life (1992). Es autora de 50 publicaciones en revistas científicas, más de 40 capítulos en libros y dos manuales sobre Psicooncología y aspectos psicológicos en cuidados paliativos.