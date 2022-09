Isabel, una vida paralela a la de la reina de Inglaterra

“Aquella nació en abril, yo el 8 de julio, me lo dijeron de mayorica”, desvela Isabel Buñuales y repara en que su nombre no es por la reina de Inglaterra, sino por la de Portugal, a quien la iglesia católica hizo santa. Su festividad se celebraba el 8 de julio (ahora el 4) ., sonríe acariciada por la brisa amable de septiembre, rodeada de rosales en el jardín de las emociones. A veces no hace falta mucho boato para vestir bonita la tarde: blusa de colores, pantalón beige y melena lisa, coronada por una sencilla horquilla. Su pelo pasea entre el gris y la plata, sus dedos arquean como las ramas de árboles veteranos y las manos curtidas delatan tiempo de trabajo. “No he tenido las preocupaciones de la reina, tampoco tantos placeres. Pero a veces, los ricos también lloran”, reflexiona Isabel. Nació en Santacara , la pequeña de seis hermanos. La madre murió joven y se quedaron al cuidado del padre, Nemesio Buñuales Adín. “Tan bueno era”, se emociona al recordarlo. Vivían de lo que daba el campo.. “Pero si solo tienes un cuerpo”, le decía su padre. “La reina era elegante”, admite y al poco matiza: “Un palo tieso es un palo, pero un palo bien adornado...”.