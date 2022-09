Hasta los confines de Navarra y a pedales

"He estado en cuatro continentes, pero no conozco Navarra”, reflexionó Vicente Azpilicueta Casanellas la pasada primavera. Se propuso inspeccionar el territorio que lo vio nacer hace 67 años y ahora puede presumir de ser de los pocos que ha visitado hasta el último pueblo de la Comunidad foral. Y es probable que el único que lo ha hecho a base de pedales, aunque ayudado por un pequeño motor. Azpilicueta ha terminado este sábado de ver 728 poblaciones, para las que ha recorrido unos 3.560 km a lo largo de tres meses.

Sus paseos enseguida concluyeron en la concepción del reto: “Dije, esto es bonito, porque hablo con la gente, me paro, y me empezó a entrar el gusanillo”. Recordaba una noticia publicada sobre una de las campañas electorales de Yolanda Barcina , en la que se aseguraba que la política había pasado por los 272 municipios.

“La parte del Ayuntamiento de Noáin tiene unos cuantos pueblos. Me salieron cuatro que no venían en ningún lado. Decidí coger carretera y donde marcaba para un lado y para otro pueblos, ir a todos”, relata Azpilicueta, tío de César , el exfutbolista de Osasuna que juega en el Chelsea F.C. y con el que comparte primer apellido.

Las primeras dos semanas, en junio, recorrió zonas de mayor tamaño con pernoctaciones en albergues, hoteles o incluso al raso, entre semana. Pero el calor se intensificó, empezó la temporada alta y en zonas alejadas del Camino de Santiago se volvía difícil hallar alojamiento barato. Vicente Azpilicueta optó por madrugar para aprovechar sólo las mañanas. “No es que sea cabezón, pero cuando me propongo algo lo consigo”, asegura este ex gestor empresarial.

ENTRE EL MOTOR Y LOS PEDALES

Luego mostró a sus dos hijas y sus cinco nietos Gallipienzo Antiguo, que durante sus rutas le resultó curioso, como tanto otros aspectos de la Comunidad foral. “Hay núcleos de población con bastante gente que tienen unas carreteras malísimas y otros sitios pequeñitos en los que no encuentras a nadie por la calle y están muy bien”, apunta. Tampoco se “hacía una idea” de la belleza de las vistas que tiene Meano de toda La Rioja o de las de Arano.

CERCA DE 3.600 KM SIN PERCANCES

También gozaba de las vistas a poca distancia de Betelu cuando le llamó la atención un letrero. Azpilicueta se cayó y terminó con el brazo sangrando. Se acercó a la farmacia de la localidad de Arribe . “La farmacéutica me curó, me dio suero y todas estas historias. Dejé de sangrar y no me quiso cobrar absolutamente nada; ¡una mujer más maja que la pera!”, relata el jubilado, nacido en Zudaire (Amezcoa), aunque solo vivió allí 7 años porque se mudó primero a Pamplona y luego a Estella antes de recalar en Zizur. El hombre sostiene que, por lo general, “ha colaborado todo el mundo” durante su aventura.