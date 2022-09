La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para un artista de Pamplona

La Fiscalía presentó el pasado 1 de julio un escrito de acusación contra el artista con residencia en Pamplona Black Marfil por la comisión de un “delito de amenazas colectivas no condicionales”, como explica en el documento en el que solicita al Juzgado de Instrucción nº 5 la celebración del Juicio Oral. El 5 de julio, la jueza acordó la apertura del juicio, que tendrá lugar próximamente en el Juzgado de lo Penal.

En la acusación, mediante la que proponen dos años y seis meses de prisión para el cantante del grupo, la Fiscalía argumenta que el 21 de junio de 2020 el canal de Black Marfil en YouTube publicó la canción 'Fuck Cripa 02'. En el videoclip del tema lanzado “fruto de la animadversión del acusado frente a la Policía Municipal”, como dice la acusación, se “exhiben armas, se alienta y fomenta el uso de la violencia subversiva y se anima a atentar contra la vida de los hijos de la Policía Municipal de Pamplona”. La Fiscalía se centra especialmente en el segundo 37 de la canción cuando el cantante pronuncia: “Corre simpa matar al hijo de un munipa”. En el vídeo, mientras dice esa frase, aparece una mancha roja “a modo de sangre”.

“Esta expresión es repetida hasta en seis ocasiones, siendo consciente el acusado que con ello causaba una gran inquietud e intranquilidad al cuerpo policial ya que propiciaba y alentaba a terceros a actuar de forma violenta frente a ellos”, recoge la acusación redactada a día 1 de julio de 2022, dos años después de la publicación de una de las canciones por las que se le acusa a este artista del género Drill, un subgénero de la música Trap.

Otra de las canciones que cita la Fiscalía es Atraco, lanzada en enero de 2020, unos meses antes de 'Fuck Cripa 02'. “Ya en enero de 2020, el acusado publicó una canción bajo el nombre Atraco en la que hacía alusión explícita a matar a un policía, puesto que indicaba: Si matas un poli mas cinco”, aparece redactado en el documento.

Otra de las cosas que preocupó al cuerpo policial de Pamplona, que según la acusación ha intervenido desde julio de 2018 en numerosas ocasiones con el acusado por peleas, amenazas, armas y pertenencia a grupo criminal, fue la “rápida divulgación” de los vídeos citados. En febrero de 2021, Fuck Cripa 02 contaba con 47.974 visualizaciones, cifras similares a las del otro tema. A día de hoy, según el dato que facilita YouTube en su apartado de información, Black Marfil suma 5.454.016 visualizaciones entre todos los vídeos publicados desde el 31 de marzo de 2017.

Para la Fiscalía, los hechos imputados constituyen un delito de amenazas colectivas no condicionales del cuál es responsable el cantante. Además de los dos años y seis meses de prisión, proponen a Black Marfil la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, el cierre del canal en YouTube sin poder crear otro nuevo durante tres años y el coste del proceso judicial.

El equipo de Black Marfil: “Tenemos derecho a expresarnos libremente”

El equipo del grupo está conformado por tres integrantes y comentan que “tienen derecho a expresarse libremente”. “No ha pasado nada ni va a pasar por los textos que escribe la gente”, explican añadiendo que si estuvieran actuando “al pie de la letra” no “irían a ningún lado”. Además, añaden que “no son los únicos artistas que escriben de una manera más fuerte” haciendo referencia al género Drill, que procede de Reino Unido. “En Inglaterra no tienen ningún rebote con la ley por las letras fuertes que escriben”, indican comparando con el caso español. “Llevan tiempo intentándole meter en la cárcel”, comenta uno de los integrantes sobre el cantante asegurando que no es la primera vez que se enfrenta a la justicia. Por último, el grupo indica que uno de los motivos por los que ha tenido tanto impacto las letras de las canciones es por las redes sociales. “Antes con Extremoduro y otros grupos no pasaba nada porque no existían las redes sociales, ahora están más serios”, argumentan que “nadie tiene que condenar a nadie” y que ellos trabajan en estas canciones para “en un futuro entrar en la industria y vivir de lo que hacen”.