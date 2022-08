Fiestas de Navarra 2022: hoy 31 de agosto Ablitas, Berriozar, Lumbier, Fontellas...

Ablitas

Día del Niño y de las Quintas. Charanga Ablitas. Ganadería: José Arriazu e Hijos. 9 h Alegres Dianas, amenizadas por Gaiteros de Ablitas. 12 h Cohete desde el balcón del antiguo Ayuntamiento, en la Plaza de los Fueros, a cargo de la Corporación Infantil. Amenizado por la Charanga, los Gaiteros, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos que desfilarán por diferentes calles. 13 h Encierro Txiki con Reses Mansas desde la antigua carnicería de la C/ Mayor hasta la Plaza y seguido, vuelta a la C/ Mayor para volver a repetir el recorrido. ¡¡Becerras!! 13 h La Charanga acompañará con su música el “rato del vermú” por los bares de la localidad. 14.30 h Comida Infantil en la Carpa Municipal, para los peques en edad escolar (infantil y primaria). Al finalizar, continuará la fiesta del grupo de animación El Mago Tutan. 16 h: Parque Infantil con hinchables en la Carpa Municipal. 16 h Kaipi Concierto a cargo de la charanga en la Placeta de San Antón. El ayuntamiento repartirá kaipiriña. 18 a 20.30 h Vaquillas en la Plaza. Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor faena. 18 a 20.30 h Vaquillas en la c/ Iglesia y c/ San Antón, amenizadas por Gaiteros de Ablitas. Encierro desde la Vicera a la Plaza y vuelta a la Vicera para finalizar (Vicera-Plaza-Vicera). 20.30 h: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la C/ Iglesia hasta la Vicera, desde donde se realizará la salida del Toro de Fuego hasta la Plaza de los Fueros. 22.30 h Especial Cena de Quintas en la Carpa Municipal. A continuación, la charanga acompañará a las Quintas la subida desde la Carpa hasta la Plaza. 00.00 h Especial Tributo a Estopa Extopa en la Plaza de los Fueros.

Berriozar.

14:30 h Comida de Cuadrillas. Pista llargi. 16 h Entrega de Premios. Concurso Cartel de Fiestas y reconocimiento a personas y colectivos destacados 2022. Ayuntamiento. 16:45 h Imposición de pañuelos a niños y niñas nacidas en 2021. Ayuntamiento.17:45 h Salida al Chupinazo. Salida: Pista Ilargi. 18 h Chupinazo. Plaza Eguzki. Lo lanzan las Direcciones de los centros educativos públicos de Berriozar. 19 h Actividad Infantil. Pasacalles con el grupo Zumarracatillo. Salida desde Plaza Eguzki. Bailables con la Banda de Música. Plaza San Esteban. Final Torneo Interpeñas. Campo de fútbol 20 h Verbena: Meteoro. Plaza Eguzki. 21:45 h Bailes Populares con Gaiteros de Berriozar. Plaza Eguzki. 22 h 2 Toros de Fuego. Paseo Basoa. 22 h Cena Itinerante. 24:30 h Zumba. Parque Ilargi. 01:00 h D.J. Garrote. Parque Ilargi.

Cascante

Día del Deporte. 8:30 h Alegres dianas por las calles. Amenizadas por la Banda Municipal de Cascante. 9 h Encierro de reses bravas de la ganadería Teodoro Vergara de Falces. Recorrido corrales de la Victoria a Plaza de los Fueros. Habrá magdalenas y mistela en la puerta del Ayuntamiento para todos.10 h Tiro al Plato en el Campo de tiro Virgen del Moncayo. Se degustará un almuerzo popular entre los asistentes. Organizan: Ayuntamiento y Cazadores Deportivos de Cascante. 11:45 horas: Encierro Chiqui. 12:15 h En la Plaza de los Fueros Deporte Rural. 13 h Vermouth musical con la Txaranga Udekasi. 17:30 h Espectáculo infantil en la Placeta de Bobadilla a cargo del Mago Tinin. 19 h Encierro de reses bravas de la ganadería Teodoro Vergara. La Bajadica y recorrido Calle de la Victoria a Plaza de los Fueros. 20:30 h Bailes regionales con los gaiteros en la Plaza Sánchez. 21:15 h Concierto en la Plaza de los Fueros de Stylo Music Show. 00:00 h Encierro de reses bravas ganadería Teodoro Vergara. Recorrido Calle de la Victoria a Plaza de los Fueros. 01:00 h Verbena popular en la Plaza de los Fueros, amenizada por el cuarteto Stylo Music Show. Nota: Retroarcade. Casa de Cultura. 18 a 00:00 h

Fontellas

Cohete y Día del Niño. 11.15 h Imposición de bandas de alcalde y alcaldesa infantiles. 11.30 horas Imposición del pañuelo de fiestas a los niños nacidos durante el año 2021. 12 horas, desde la Casa Consistorial, disparo del Cohete anunciador de las fiestas patronales,. A continuación, la Corporación acompañada por la charanga recorrerá las peñas para degustar el tradicional zurracapote. 16.30 horas Hinchables en la calle Norte. 18 horas Reparto de merienda para los niños y niñas en la sede de la Asociación Cultural Fontevella. 18 horas Fiesta DJ en la calle Norte. 20 horas Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario. 21 horas Remember Paco Pil en la calle Norte.

Lumbier

San Ramón. 8 h dianas por las calles de Lumbier. 9 h Recorrido de los Gaiteros de Lumbier por las calles de la localidad. 11.30 h Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados de los Gaiteros de Lumbier. 12 h Celebración Eucarística en honor a nuestro Patrón, San Ramón, con asistencia de la Corporación Municipal, acompañados por la Comparsa de gigantes y cabezudos, Gaiteros y la Txaranga de Lumbier. 14 h Txaranga por las calles de la Villa. 17 h Actuación Musical en la Residencia San Isidro. 18.30 a 20.30 h Hinchables en la Plaza de Santa María. 18.30 a 20.30 h Encierro con reses bravas de la Ganadería Domínguez, por la calle Mayor. 20.30 h Verbena Txiki en la Plaza Mayor, con la Orquesta Nueva Alaska. 20.30 h Txaranga por las calles de la Villa.22 h Torico de Fuego y Baile de la Era, con los Gaiteros de Lumbier. 23 h DJ Juvenil en la Plaza Mayor. 00.30 a 03.30 h. Verbena con la Orquesta Nueva Alaska. 03.30 a 05.00 h DJ Locales en la Plaza Mayor. Sesión con Mikel Goñi Otero.

Obanos

Día del Pueblo. 10 h. Encierro Infantil Seguido de chocolatada y bombas japonesas. 10 h. Tiro al Plato. En Muskarmendia. 11:30 h. Salida de la Comparsa de Gigantes la Obanesa acompañada por Gaiteros Zubiondo. 14:30 h. Comida Popular de sidrería con Sidrería móvil Patxi en el frontón. 16 h. Monólogos a cargo de Alex Rabanal. 18-20 h. Encierro. Vacas a cargo de la Ganadería Ganuza de Artajona. 21-22:30 h. Primera sesión de Baile con Orquesta Impakto. 22:30 h. Torico de Fuego. 01:00-04:00 h. Segunda sesión de baile con Orquesta Impakto.