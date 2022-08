UAGN destaca la "incertidumbre" entre agricultores y ganaderos por la sequía en Navarra

"incertidumbre" entre agricultores y ganaderos por las consecuencias que está acarreando la sequía en los diferentes cultivos y en la falta de alimentos para el ganado en Navarra. Y ha advertido de que, si no llueve, el problema podría alcanzar a "toda la sociedad con el tema del consumo". UAGN ha destacado lapor las consecuencias que está acarreando laen los diferentes cultivos y en lapara el ganado en Navarra. Y ha advertido de que, si no llueve, el problema podría alcanzar a "toda la sociedad con el tema del consumo".

Preguntado por los periodistas por la afección de la sequía en la Comunidad Foral, Luis Miguel Serrano, secretario de UAGN, ha contestado que "muy mal" y ha explicado que "en estos momentos estamos intentando salvar el cultivo de maíz, que está teniendo muchos problemas por falta de agua".

"Ahora estamos oyendo que cada día están bajando los pantanos y no sabemos si vamos a poder completar el ciclo de los regadíos", ha resaltado Serrano. Una situación que afecta también a las frutas y las hortalizas. En este sentido, ha indicado que hay una "incertidumbre muy grande" porque "tampoco se va a saber con cuánta agua se va a poder contar en las hortalizas de invierno porque no sabemos si va a llover o si en los pantanos va a haber agua".

Por su parte, el presidente de UAGN, Félix Bariáin ha explicado que el embalse de Yesa está "por debajo del 30% que es prácticamente el límite donde ya se activan las alarmas para el consumo de boca". "Hoy en la zona norte ha descargado la mundial pero lo que es la zona Pamplona hacia abajo no ha llovido", ha indicado Bariáin, que ha añadido que "vamos a ver si hay suerte en este final de verano y principio de otoño, llueve y se llenan los pantanos, porque si no no va a ser sólo problema de agricultores sino de toda la sociedad con el tema de consumo".

Félix Bariáin ha destacado que la sequía también está afectando a la zona norte y al sector ganadero. "El Pirineo está prácticamente de color marrón cuando debería estar verde, eso conlleva que los ganaderos tengan que hacer aportaciones de alimentación, es decir, gastando la comida que tienen para el invierno", de manera que en invierno "puede haber un encarecimiento de esa comida" y generar una situación "caótica" para la ganadería del norte, ha advertido.

Al respecto, ha explicado que "hemos pedido compensaciones para la sequía" que, no obstante, ha considerado "una solución puntual". A la vez, ha animado al consumo de productos de Navarra porque "es la única manera de ayudar y de poder contribuir a la no desaparición tanto de agricultores como de ganaderos".

Preguntado por la recepción de este tipo de ayudas, Bariáin ha señalado que "hay algún tipo de ayudas que se están implementando" aunque para los incendios "todavía no". Como ejemplo de "la velocidad de la administración", ha destacado que "ahora salen las órdenes forales de las inundaciones que fueron en diciembre".

CAMBIO EN LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Preguntado por la situación de las zonas que se vieron afectadas por los incendios del pasado mes de junio, Félix Barián, ha señalado que es "complicada" en las zonas quemadas. "A pesar de que ya no es tan negro" y que, con las lluvias del 6 de julio, "está empezando el suelo a ponerse verde, el desastre económico y medioambiental es brutal".

En este sentido, ha opinado que "es momento, no de buscar culpables, sino de analizar cómo se pueden solucionar estos problemas de cara al futuro y qué es lo que ha fallado". Igualmente, ha pedido que se cuente con los habitantes de los pueblos que son quienes "mejor conoce" la situación del terreno. "Obviamente cuando la conversación en los pueblos es 'cuando esto empiece a arder, no para', y por desgracia lo hemos sufrido, lo que hay que hacer es cambiar la política medioambiental", ha defendido.

"Porque no podemos hacer un cortafuegos o una pista forestal pues resulta que lo que ocurre que en una tarde se lleve 15.000 hectáreas en Navarra y otras tantas en Aragón, en Alicante...". "Hay que cambiar ese modelo y fomentar el activo fundamental para la prevención de incendios, que es la ganadería extensiva", ha defendido.