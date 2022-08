Fiestas de Navarra 2022: hoy, 12 de agosto, Villatuerta, Roncal, Leitza, Carcastillo...

Abárzuza

11.30 h. Txistorrada y pancetada. 12.00 h. Txupinazo e imposición del pañuelo a los nuevos vecinos de Abárzuza. Actuación de la txaranga Anberria. 12.30 h. Comparsa de gigantes y gaiteros. Actuación con el grupo de danzas de Abárzuza. 14.00 h. Concurso de calderetes y comida popular (con opción vegana). 16.30 h. Mus y brisca. 18.30 h. Ronda copera con Batukada Street. 20.00 h. Música con DJ Irache. 22.00 h. Torico de fuego. 22.15 h. Bajada al Legarzia con la txaranga Anberria. 00.30 h. Música con DJ Alakran.

Arellano

12:30 Juegos infantiles. 17:00 Partido de pelota. Benjamin: Rekarte/Bañales. Pelota femenina mixta: Arrastia (local)/ Paternain. Senior: Yoldi-Beroiz/Espinal-Peñas. 20:00 a 22:00 Orquesta Tximista. 22:00 Torico de fuego. 22:30 Cena Popular organizada por la Asociación De Jóvenes De Arellano. 01:00 a 05:00 Orquesta Tximista..

Arguedas

Día de los mayores y la cena popular. 12:30 Misa para nuestros mayores con la asistencia del M.I. Ayuntamiento a la celebración religiosa. 13:30 Comida para nuestros mayores en el Casino Recreativo. 16:30 A 17:30h. Café-concierto en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta En Esenzia. 18:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería de José Arriazu e hijos de Ablitas, seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30h. Desde las 19:00h., vacas en la Calle Real hasta las 20:30h., para acabar con Encierro final. 20:45 Charanga, Ronda de gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos. 21:15 Bailes Regionales con el Taller de Danzas de Arguedas, en la Calle San Miguel. 22:00 Cena Popular en la Plaza de Los Fueros, previo pago. 00:00 A 01:00h. Concierto en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta En Esenzia. 01:30 Y hasta las 04:00h. Baile en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta En Esenzia.

Carcastillo

8.30 h Dianas con los Gaiteros de Carcastillo. 11.00 h. Bombas japonesas para los pequeños. 11.30 h. Encierro con reses de la ganadería Eulogio Mateo, de Carcar. 12.30 h. Vaquillas en la plaza. 13.00 h. Inicio del concurso de calderetes en el patio de las monjas. Los calderos serán realizados con conejo y patata. Se podrán utilizar los condimentos que se deseen. 14.30 h. Degustación del jurado de los calderos. 17.00 h. Concierto a cargo de la Orquesta Edelweiss. 18.15. Encierro con reses de la ganadería Eulogio Mateo. 19.00 h. Fiesta infantil sorpresa. Patio de las monjas. 19.30 h. Vacas en la plaza. Exhibición de anillas. A continuación, encierro corto. Salida de peñas desde la plaza. 21.00 h. Ronda de gigantes y cabezudos, acompañados por los Gaiteros de Carcastillo. 21.30 h. Concierto Los de Abajo. Cruce de C/Nueva con C/Carretera. 22.00 h. Toro de fuego. 22.30 h. Fiesta La Bardenera 2.0 Patxanga & Remember. Cruce de la C/Nueva con la carretera. 23.30 h. Verbena popular con la Orquesta Edelweiss.

Fustiñana

Pobre de mí. 8.00 h. Caldico en el bar de los Jubilados 8.30 h. Encierro desde la madre y hasta las 9,00 de la mañana vacas en la plaza con la Ganadería Hermanos Gracia de Fustiñana. 12.30 h. Encierro de becerras. De 19.00 h. a 20.30 h. Vacas en la calle y en la Plaza, a cargo de la Ganadería Hermanos Gracia de Fustiñana. 20.30 h. Encierro desde la plaza a la cuesta del canal por la calle Blas de Ayesa. 20.45 h. Último y emocionante encierro desde la Madre hasta la plaza de los Fueros Seguidamente. Último encierro simulado de toros para niños en la C/ Príncipe de Viana y Ramírez Burgaleta. Naranjada para los niños (Caldico infantil) y cánticos a los Santos Justo y Pastor en la Peña El Camarote. 21.15 h. En la Plaza Santos Justo y Pastor. Bailes populares regionales (Jota de Tudela, Era de Estella, Fandangos, Zortzico de Lanz, Arin-Arin y Polca). 21.30 h. En el Espacio joven, Cena Juan Palomo (Yo me lo guiso yo me lo como) A continuación La Charanga Riauriau amenizará los momentos previos al Pobre de mí en Plaza y calles colindantes A las 12.00 h. de la madrugada, tradicional Pobre de mi. A LAS 00:30 h. DJS en la carpa.

Jaurrieta

Día de la Juventud. 12:00 - Txupinazo desde el balcón del ayuntamiento, con bandeo de campanas y reparto de champan. 12:15 / 14:15 - Toro mecánico + h.combo + juguetes de madera + bicis + toro de agua. 15:00 - Comida por cuadrillas en el pueblo con txaranga. 17.00 / 19.00 Toro mecánico + h.combo + juguetes de madera + bicis + toro de agua. 17.00 - Campeonato de Mus y Briska. 20:00 - Orquesta “Ilargi”. 22:00 - Torico de Fuego. 01:00 - 05:00 Orquesta “Ilargi”

Legaria

15.00 h. Comida en el parque. Disfraces con temática marina. 17.30 h. Animación infantil con JugAndu. 19.30 h. Baile con zumbAndun. 20.45 h. Concierto flamenco-pop a cargo de Lorena y Bruno. 22.00 h. Toro de fuego. 22.30 h. Cena. 01.00 h. Concierto con La Mala Pékora. 03.00 h. DJ Trisurco.

Leitza

08:00 Diana con txistularis. 09:00 Encierro y vacas en la plaza, 11:00 Txorotxaranga. 12:00 Campeonato de pelota femenino ‘Plazaz Plaza’: Goiuri Zabaleta - Iera Agirre / Maddalen Etxegarai - Oihana Orbegozo. 13:00 Preparación y degustación de paellas en el karrape. 13:00 Charanga Incansables desde el Aurrera. 17:00 Bertsolaris de la escuela de bertsos de Leitza en el Aurrera. 17:30 Vacas en la plaza. 19:00 Actuación de los dantzaris del Aurrera en la plaza. A continuación, reparto de caramelos. Seguido, Charanga Incansables y cabezudos. 22:00 Toro de fuego. 00:00 Gozategi. 00:00 Herdoil y Kaleko Urdankan en el gaztetxe Atekabeltz. 02:00 DJ Bull en la txosna del Peritza. 3:00 Ingurutxo en la plaza de Leitza para tod@s l@s que quieran.

Muniáin de la Solana

11:30 Entrega de pañuelos nacidos y nuevos vecinos. 12:00 horas. Lanzamiento del cohete anunciador de las Fiestas Patronales de la Virgen de la Asunción desde el balcón del Ayuntamiento, con lanzamiento de caramelos y balones. 14:00 horas. Comida Popular (Catering Carol Ágreda) en la carretera. 16:00 horas. Ronda copera por el pueblo al son de la Txaranga Zuloandia. 18:30 horas. Mega Tobogan Gigante Dragon +Deslizadora 20:30 horas. Verbena con la Orquesta Ingenio 22:00 horas. I Encierro del torico de fuego. 22:30 horas. Cenas. 00:30 horas. Bailables con la Orquesta Ingenio.

Roncal

Chupinazo con zurracapote, kililis, globos y caramelos. 12.30 h., Txaranga de Lumbier. 14.30 horas. Concurso de calderetes. 20 h. Ronkal Roll. Raimundo el Castanero. 22 h. Toro de fuego. 23 h. Ronkal roll. Sofocaos/ Baizera!/ Maixa eta Malakias.

Uterga

Día del niño. 11:00 h Juegos infantiles: juegos tradicionales, ginkana... 12:30 h Misa. 13:00 h Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 15:00 h Comida popular (necesario llevar ticket). 17:00-20:00 h Hinchables 17:00 h Torneo de mus y brisca. 21:00-22:30 h DJ Bako y concurso de disfraces. 22:30 h Torico de fuego. 23:00 h Cena por cuadrillas. 01:00-04:30 h DJ Bako.

Villatuerta

11:45 Entrega de pañuelos a los nacidos en 2021, en el Rebote. 12:00 Txupinazo lanzado por la Corporación del Ayuntamiento de Villatuerta. En los bajos del ayuntamiento reparto de balones para los más pequeños y pequeñas. 12:30 Paseo hasta el merendero del campo de fútbol con la txaranga y los cabezudos y almuerzo popular. 13.30 a 14.30 AquaPark en la cuesta de la Iglesia con Gretel Animación. 14:30 Comida organizada por la Asociación Juvenil Ozalder en la calle San Veremundo. 18:00 a 19:30 Concierto de Sucede Tributo a Extremoduro, en el Rebote. 16:30 a 18:30 AquaPark en la cuesta de la Iglesia con Gretel Animación. 19:00 Salve en honor a la patrona. 20:00 a 21:30 Música en el Rebote con la Orquesta Albatros. 21:30 Vuelta al pueblo y torico de fuego en el barrio de abajo. 22:00 Cena popular en el Raso, si el tiempo lo permite. 01:00 a 05:00 Música en el Rebote con la Orquesta Albatros.