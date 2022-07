Casas seguras en verano

Como la programación televisiva con chapuzones de piscina de fondo, los asaltos a viviendas aprovechando las vacaciones de sus inquilinos constituyen otro clásico veraniego. Conscientes de ello, desde todos los cuerpos policiales se envían mensajes preventivos a la población, recordando algunas pautas que dificultan el acceso a los hogares de estas bandas. En los balances sanfermineros, la Policía Nacional señaló que en Pamplona se han recibido 14 denuncias por robo con fuerza en viviendas durante estos días, mientras que la Policía Foral recogía otras 11 registradas en la capital navarra y su comarca.

Evidentemente, no hay una fórmula infalible, pero algunas pautas pueden contribuir a proteger el hogar durante las vacaciones. Entre otras: cerrar con doble vuelta de llave (o con todas las vueltas que permita el mecanismo) para evitar que puedan acceder con el conocido método del resbalón (introducir una tarjeta de crédito o pieza plástica similar entre el marco de la puerta y el resbalón de la cerradura, para que al deslizarlo, ceda el cierre). Esa misma pauta hay que aplicarla además a todas las puertas de la vivienda: como aquellas que dan acceso a sótanos, garajes o jardines, así como las ventanas.

También hay que prestar atención a la existencia de pequeños testigos colocados para conocer qué viviendas se encuentran vacías. Los más comunes son testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta de acceso a la vivienda y el marco. Se trata de un método que suelen emplear especialistas de robos en viviendas para marcar los domicilios y comprobar si están deshabitados temporalmente. Si se observan este tipo de testigos u otras marcas sospechosas, se debe avisar lo antes posible a la policía.

DISCRETOS CON LA MARCHA

Tampoco es cuestión de decírselo a los malos nosotros mismos. Así, la policía recuerda que es mejor ser prudentes al comentar con las personas de nuestro entorno que nos vamos de vacaciones cuando estamos en un sitio público, ya que no sabemos quién pueda estar escuchando y por supuesto no comentar nuestros planes a desconocidos. Tampoco es aconsejable comentarlo en nuestras redes sociales, menos aun si en alguna ocasión hemos hecho mención a nuestro lugar de residencia a través de fotografías en las que aparece nuestra vivienda o ha quedado reflejada su ubicación al usar aplicaciones deportivas en las que marcamos nuestro recorrido, aconseja la policía. Unido a ellos, es recomendable no dejar bajadas todas las persianas. Desde el exterior puede llamar la atención de los delincuentes especializados en este tipo de robos. Además, algún familiar o allegado de confianza puede recoger periódicamente la correspondencia del buzón para que no se acumule, así como estar alerta si vemos desconocidos merodeando el edificio, o se escuchan ruidos extraños en viviendas de vecinos que están fuera. En caso de que se sufra un robo, la policía pide no tocar nada y acudir a denunciar lo antes posible.