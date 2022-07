Sánchez critica a Sayas por "traicionar" a sus compañeros y Adanero le replica que "es peor traicionar a los votantes"

"Simplemente decirle que hay pocas cosas más mezquinas en política que traicionar a tus siglas, a tus ideas y a tus compañeros", ha espetado el jefe del Ejecutivo a Sergio Sayas.

En el segundo turno, ha subido a la tribuna el otro diputado de Navarra Suma Carlos Adanero , que ha recogido el guante de Sánchez y le ha contestado: "Es peor traicionar a los votantes. Entiendo que eso usted no lo puede entender". Así, ha recordado las promesa de Sánchez de no pactar con Bildu o de no indultar "a los golpistas".