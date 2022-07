1.047 navarros obtuvieron el último año una pensión por incapacidad

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Navarra reconoció a 1.047 trabajadores navarros una pensión por incapacidad permanente durante el año pasado. Se trata de la cifra más alta de la última década, cuando la media anual se sitúa en unas 910 nuevas pensiones de incapacidad. La explicación de que 2021 batiera el récord en el número de nuevas pensiones por incapacidad puede estar en la ralentización de los procesos de incapacitación registrada durante 2020. Precisamente, en el año de la pandemia el citado organismo solo aprobó 826 prestaciones por incapacidad, la cifra más baja de la última década, por lo que cabe pensar que algunos procesos de valoración se pudieron alargar más de lo habitual.

La gran mayoría de las prestaciones por incapacidad -en torno al 90%- suele acceder a la prestación tras un proceso de enfermedad común, aunque también hay pensiones cuyo origen se encuentra en una enfermedad profesional o en un accidente.

EN TORNO A UN 65%, POSITIVAS

Para obtener una pensión de incapacidad permanente es necesario superar el examen del llamado Equipo de Valoraciones de Incapacidades (EVI) y que, popularmente, se conoce como tribunal médico. No todas las solicitudes para cobrar una prestación de por vida son aceptadas ni se resuelven de manera favorable para el trabajador, por lo que algunos solicitantes rechazados optan por recurrir a los tribunales. Según fuentes cercanas a la Seguridad Social en torno a un 50% o más son aceptadas por vía administrativa.

“De las rechazadas, cerca de la mitad callan. Son casos que terminan ahí, porque son de personas que comprenden que no tienen motivos sólidos para una prestación. De las que van por vía judicial, entre un 50 y un 65% salen con fallo positivo y, una vez con la sentencia, la Seguridad Social está obligada a reconocerlas”, detallan. “Al final, en torno al 65% de las solicitudes iniciales acaban con una prestación por incapacidad en algún grado”, valoran estas fuentes, que subrayan que los dictámenes valorativos atienden a “criterios puramente médicos”.

EL 36% SON MUJERES

En este momento el número total de prestaciones activas por incapacidad que se pagan en Navarra ronda las 10.500, de las que un 64% corresponde a hombres (6.703) y un 36% a mujeres (3.770). Se trata de una cifra de prestaciones similar a la que se registraba antes de la pandemia (10.740 en 2019).

La pensión media que cobran esas 10.500 personas se sitúa en 1.170 euros al mes, casi 140 más que los 1.035 euros de media de hace diez años. Esta cuantía media incluye la pensión media de los cuatro tipos de incapacidad permanente que existen: parcial, total, absoluta y gran invalidez.

De estos cuatro tipos que reconoce la legislación dos son los más habituales: la incapacidad total (que inhabilita para el trabajo habitual pero no para otra profesión) y la invalidez absoluta (inhabilita para todo tipo de profesión). El 58% (casi seis de cada diez pensiones de incapacidad) que se pagan en Navarra ( unas 6.075) son por incapacidad total y su cuantía media ronda los 983 euros al mes.

Otro 39% de todas las pensiones (4.047) son por incapacidad absoluta, con una media de 1.362 euros al mes. El menor número (unas 352, el 3,3% del total) corresponden a pensiones con grado de gran invalidez, que cobran de media 2.200 euros al mes.

EL 23%, MENOS DE 49 AÑOS

Por edades, el 23% de todos los perceptores de pensiones por incapacidad tiene 49 o menos años. Entre 50 y 59 años existen unos 4.500 beneficiarios de estas prestaciones y unos 3.550 tienen 60 o más años. Hay que tener en cuenta que cuando una persona cumple los 65 años, oficialmente, a nivel de cómputo, una pensión de incapacidad pasa a ser considerada pensión de jubilación.

Cuatro tipos de pensión según grado de incapacidad

1 PARCIAL. Ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento su profesión habitual. Ejemplo: empleado en una cadena cuya labor es repetitiva, pulsar el botón de una máquina y limpiar la cinta transportadora. La lesión que padece le molesta y ralentiza su labor de limpiar la cinta, pero no le impide dar al botón. Su rendimiento es menor, pero no le incapacita. Pensión: cobra una indemnización a tanto alzado (24 mensualidades de la base reguladora usada en la incapacidad temporal). Se abona de una vez.

2 TOTAL. Impide realizar la profesión habitual, pero puede trabajar en otro empleo. Ejemplo: empleado de la construcción con problema de columna, de vértebras consolidadas en un nivel suficiente según los médicos. No puede hacer esfuerzos para llevar la carretilla pero puede cambiar de profesión. Pensión: recibe el 55% de la base reguladora (14 pagas al año) y es compatible con los ingresos que obtenga si encuentra otro trabajo. A los 55 años, si no trabaja, tiene derecho a aumentar la prestación en un 20% (cobrará el 75% de la base reguladora), para lo que debe solicitarlo.

3 ABSOLUTA. Inhabilita para todo tipo de actividad laboral. Por ejemplo, una persona que padece un cáncer avanzado, o sufre un problema pulmonar y su capacidad ventilatoria es del 20%. Son lesiones que dificultan de forma clara para trabajar. Pensión: el 100% de la base reguladora. Son 14 pagas al año.

4 GRAN INVALIDEZ. La persona no se puede valer por sí misma. No solo no puede trabajar en nada sino que, además, necesita la ayuda de una tercera persona que le asista para realizar los actos de su vida cotidiana. Ejemplo. Una persona que se queda en una silla de das, parapléjica. Pensión: 150% de la base reguladora y 14 pagas al año.