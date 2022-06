Sayas y Adanero presentan su plataforma en Pamplona sin aclarar si crearán un partido

Carlos García Adanero y Sergio Sayas han convocado a las siete y media de esta tarde en el Hotel Tres Reyes de Plataforma Navarra, y aseguran que ya se han sumado a ellos 1.500 navarros. Los diputados expulsados de UPN han convocado a las siete y media de esta tarde en elde Pamplona un acto en el que han insistido en que quieren impulsar una alternativa política “a los gobiernos de Sánchez y Chivite”, pero sin concretar todavía cómo lo harán y si crearán o no un partido. De momento se hacen llamar, y aseguran que ya se han sumado a ellos 1.500 navarros.

ASISTENTES AL ACTO

El acto se ha organizado en el salón Cristina del hotel pamplonés, que se ha llenado con la asistencia de más de 150 personas. García Adanero y Sayas han afirmado que hay personas que se han quedado fuera porque por aforo no han podido acceder a la sala.

Han acudido algunas caras conocidas como el que fue consejero de Fomento en el Gobierno de Yolanda Barcina, Luis Zarraluqui; la ex alcaldesa de Estella y ex parlamentaria de UPN Begoña Ganuza; las ex parlamentarias del partido regionalista Mónica Domenech y Carmen López; los ex concejales de Pamplona Ignacio Polo y Paz Prieto; la concejala de la Cendea de Cizur María Mena; el que fue presidente de la Federación Navarra de Fútbol, y ocupó cargos públicos con UPN José Luis Díez Díaz o Eduardo Prieto Iglesias,el que ha sido árbitro principal en la élite del fútbol nacional, ya retirado.