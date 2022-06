Navarra Suma se queda sola pidiendo amparar en la ley a toda víctima de abuso, no sólo a las de la Iglesia

Ahora el Parlamento abrirá un plazo para la presentación de enmiendas por parte de los grupos y para su debate, antes de aprobar definitivamente la ley.

Elrecalcó que su grupo es muy consciente de que los abusos en la Iglesia existieron y sus víctimas no tuvieron ni justicia ni reparación. Agregó que pese a que los autores de la norma recogen en su exposición de motivos que el silencio y la impunidad también afectó a víctimas de abusos en el ámbito familiar, deportivo o el educativo, no las incluyen luego en la iniciativa legal, algo que no se explica, dijo, a no ser que haya “razones ideológicas” en centrar la ley en la Iglesia católica.